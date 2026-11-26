Lớp nghề tại xã Ea Kly. (Ảnh: T.H)

Ở buôn Kla, xã Ea Kly, người trồng cà phê đến lớp nghề với những câu hỏi từ chính vườn nhà. Họ muốn biết cách nhận ra cây thiếu dinh dưỡng, tỉa cành và phục hồi vườn sau thu hoạch. Tại xã Cư Pui, sửa chữa máy nông nghiệp là một trong những nghề được chọn vì gắn với công việc sản xuất của người dân.

Chọn nghề từ nhu cầu ở thôn, buôn

Tháng 10/2026, UBND xã Ea Kly phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột mở hai lớp nghề trồng cà phê cho 70 học viên tại buôn Kla và buôn Krãi. Người theo học có cả lao động trẻ lẫn những người đã chăm cà phê nhiều năm.

Tại buôn Kla, bà con quan tâm cách bón phân, tưới nước theo từng giai đoạn sinh trưởng. Một số hộ trồng xen sầu riêng cũng muốn học thêm kỹ thuật chăm sóc loại cây này.

Ea Kly định hướng phát triển mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc nông sản. Hướng đi này đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng cho người trồng cà phê, sầu riêng. Bên cạnh kỹ thuật chăm cây, bà con có thể được hướng dẫn cách ghi lại các lần bón phân, theo dõi tình trạng vườn và lưu thông tin từng đợt thu hoạch để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Lớp nghề máy nổ và thợ xây tại xã Cư Pui. (Ảnh: T.H)

Ở Cư Pui, nơi người dân chủ yếu sống bằng trồng trọt và chăn nuôi, UBND xã tổ chức bốn lớp nghề trong năm 2026, gồm sửa chữa máy nông nghiệp, xây dựng dân dụng, may dân dụng và kỹ thuật nấu ăn. Các lớp có 140 học viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số hoặc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Phan Thanh Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui, cho biết, trước khi mở lớp, xã phối hợp với các thôn, buôn rà soát nhu cầu học nghề, điều kiện theo học và khả năng áp dụng sau đào tạo.

“Một lớp đào tạo nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ nhu cầu của người dân và sau khi học xong, người học có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng để tìm việc làm hoặc tạo thêm thu nhập cho gia đình”, ông Sa chia sẻ.

UBND xã Cư Pui còn ghi nhận nhu cầu học sơ chế, bảo quản nông sản sau thu hoạch. Với những hộ tiếp tục sản xuất tại địa phương, đây là hướng bổ sung kỹ năng ngay trên sản phẩm của gia đình, từ phân loại, sơ chế đến bảo quản trong thời gian chờ tiêu thụ.

Chọn được nghề phù hợp mới là bước đầu. Ở Cư Pui, nhiều người phải dành thời gian làm thuê hoặc chăm lo mùa vụ, trong khi một số thôn, buôn cách xa trung tâm.

Từ thực tế trên, xã đề xuất bố trí lớp vào lúc nông nhàn, buổi tối hoặc cuối tuần và tăng thời lượng thực hành. Tùy nghề, địa điểm học có thể được tổ chức ở vườn rẫy, chuồng trại hoặc cơ sở sản xuất để học viên được hướng dẫn ngay trên công việc thực tế.

Tại Ea Kly, việc tổ chức lớp cà phê ở nhà cộng đồng giúp người dân thuận tiện đi lại và thu xếp việc vườn. Ngoài ra, xã cũng mở ba lớp trang điểm, làm đẹp cho 105 học viên trong 9 tháng đầu năm 2026. Qua đó, thêm lựa chọn cho người muốn làm dịch vụ gần nhà.

Học xong, người dân dùng nghề ở đâu?

Theo đại diện UBND xã Cư Pui, địa phương còn ít doanh nghiệp và cơ sở sản xuất quy mô lớn có thể tạo việc làm ổn định tại chỗ. Một bộ phận thanh niên muốn học nghề để tìm việc tại doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc ở địa phương khác.

Trong khi đó, những người muốn tự làm nghề ở xã có thể gặp khó khăn về vốn, máy móc, mặt bằng hoặc đầu ra sản phẩm. Đây là những điều cần tính đến khi tư vấn cho người dân chọn lớp.

Do đó, địa phương mong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp để làm rõ nhu cầu tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho học viên sau khóa học.

Với người có ý định tự làm nghề, địa phương đề xuất hỗ trợ tiếp cận vốn, trang thiết bị và hướng dẫn xây dựng mô hình sinh kế phù hợp. Việc kết nối thêm với hợp tác xã và các cơ sở sản xuất cũng có thể giúp người học biết nơi nào đang cần lao động và cần chuẩn bị những kỹ năng gì.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly. (Ảnh: T.H)

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Ea Kly ghi nhận địa phương duy trì 817 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khảo sát các cơ sở này có thể giúp xã xác định vị trí cần tuyển và yêu cầu tay nghề. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly, việc hỗ trợ cần tiếp tục sau khi người lao động đăng ký tìm việc.

“Thước đo của kết nối việc làm là người lao động tìm được công việc phù hợp. Vì vậy, cần theo sát người đã đăng ký, biết họ đang vướng ở hồ sơ, kỹ năng hay điều kiện tham gia để phối hợp hỗ trợ”, ông Nam nhấn mạnh.

Sau khóa học, UBND xã Ea Kly cần theo dõi người học đã áp dụng được kỹ thuật gì vào vườn cây. Ở Cư Pui, việc nắm số học viên tìm được việc và những vướng mắc của người muốn tự làm nghề sẽ giúp xã quyết định lớp nào nên mở tiếp, người học còn cần hỗ trợ gì.