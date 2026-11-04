'Tình đầu quốc dân' màn ảnh Việt hé lộ cuộc sống hiện tại

Từng được gọi bằng danh xưng “tình đầu quốc dân”, Ngân Khánh có thời điểm là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình và điện ảnh Việt. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô lại lựa chọn bước ra khỏi ánh đèn sân khấu để theo đuổi một hành trình khác.

Sau khi lập gia đình, Ngân Khánh tạm rút lui khỏi showbiz, sang Singapore du học. Ảnh: Ngôi Sao.

Năm 2015, Ngân Khánh lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Sau khi kết hôn, Ngân Khánh tạm ngừng hoạt động giải trí để sang Singapore du học 5 năm ngành sản xuất phim. Do theo học tại nước ngoài, nữ diễn viên từng có thời gian dài sống xa chồng. Tới năm 2020, cô hoàn thành khóa học để trở về Việt Nam trước khi chuyển sang định cư tại Mỹ.

Những năm qua, nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng ở xứ người, gần như vắng bóng khỏi làng giải trí khiến công chúng không khỏi tò mò. Nữ diễn viên cũng hiếm khi chia sẻ về chồng cũng như cuộc sống riêng tư. Những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải chủ yếu xoay quanh sinh hoạt thường ngày, chăm sóc nhà cửa, tập luyện, làm đẹp, nấu ăn và du lịch.

Trong một video chia sẻ gần đây, Ngân Khánh cho biết cô đang sống tại một thị trấn gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Nhịp sống nơi đây mang đến cho nữ diễn viên những trải nghiệm khác biệt. Cô duy trì thói quen thức dậy từ 6h30, bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Yoga cũng trở thành hoạt động quen thuộc giúp cô duy trì sự dẻo dai và cân bằng cơ thể.

Điều khiến Ngân Khánh thích thú ở nơi ở mới là các khu vực sinh hoạt, mua sắm và ăn uống không cách nhau quá xa. Cuộc sống không còn gắn với lịch quay hay những chuyến đi liên tục, thay vào đó là những khoảng thời gian dành cho bản thân và khám phá môi trường sống xung quanh.

Dẫu vậy, rời xa quê nhà không có nghĩa những ký ức cũ phai nhạt. Trong một chia sẻ về Halloween, hình ảnh những quả bí ngô được trang trí tại Mỹ khiến cô nhớ đến Tết Trung thu và những ngày thơ ấu ở Việt Nam. Nữ diễn viên kể lại chuyện các anh chị em trong nhà quây quần, tranh nhau những hạt bí được rang từ quả bí mua ngoài chợ.

Nữ diễn viên mong một ngày có thể trở về Việt Nam gặp lại người hâm mộ. Ảnh FBNV.

“Nhìn hạt bí ngô, tôi lại nhớ mỗi lần chị đi chợ mua bí về nấu canh, có hạt là chị tôi lại để dành, rồi rang lên để ăn. Mỗi lần chị làm xong, mấy anh em cứ vây quanh lại tranh nhau cắn. Đúng là ai cũng sẽ có những tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu. Bây giờ lớn lên rồi, đi càng xa, sống càng lâu, tôi mới càng thấm thía rằng những khoảnh khắc giản dị như vậy thật ấm cúng và đáng trân trọng biết bao”, mỹ nhân tâm sự.

Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, Ngân Khánh cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Cô đặc biệt vui khi mọi người vẫn nhớ đến những vai diễn cũ, nhất là nhân vật Tường Vy. Nữ diễn viên chia sẻ mong một ngày có thể gặp lại người hâm mộ qua những thước phim.

Hình ảnh mới nhất của Ngân Khánh ở Mỹ. FBNV.

Sinh năm 1985, Ngân Khánh từng được đánh giá là “ngọc nữ” của màn ảnh Việt khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát. Sau thành công của tác phẩm, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tường Vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma Dai… Nhờ vẻ ngoài trong sáng cùng diễn xuất tự nhiên, Ngân Khánh được nhiều người hâm mộ đặt cho danh xưng là “tình đầu quốc dân”.