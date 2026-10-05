Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) giao lưu văn hóa nghệ thuật

Trong khuôn khổ chương trình có hoạt động biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây”, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk thể hiện; triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thư pháp, nghệ thuật sắp đặt phản ánh tổng quan bản sắc văn hóa, con người tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chungbuk; gặp gỡ, trao đổi về văn hóa, nghệ thuật giữa hai địa phương; tìm hiểu về văn hóa tại một số địa điểm ở Hàn Quốc…

Những hình ảnh tại Chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật Chungbuk - Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: PHƯƠNG HIẾU

Theo đánh giá, chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng, hiệu quả; nội dung nghệ thuật được dàn dựng công phu, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán và thị hiếu của khán giả Hàn Quốc. Qua đó giới thiệu đến người dân nước bạn về vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sức sống của con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chungbuk nói riêng.