Tình cũ Ronaldo mặc hớ hênh dự tiệc sau show Victoria's Secret 2026

Theo Page Six, sau màn trình diễn bốc lửa trên sân khấu, Irina Shayk - siêu mẫu 40 tuổi từng hẹn hò cầu thủ Ronaldo thu hút mọi ánh nhìn tại bữa tiệc hậu show diễn Victoria’s Secret 2026 khi xuất hiện trong bộ trang phục không thể kiệm vải và táo bạo hơn.

Chiếc quần organza màu đỏ rượu đến từ thương hiệu Mowalola để lộ rõ nội y của chân dài người Nga khi cô bước vào câu lạc bộ Bird Streets ở West Hollywood. Người đẹp kết hợp chiếc quần xuyên thấu cùng áo ngực nâng ngực màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ rượu, tái hiện phong cách trình diễn từ bộ sưu tập Xuân 2027 của nhãn hàng. Irina Shayk hoàn tất set đồ với vòng cổ hình thánh giá cùng chiếc ví nhỏ họa tiết da báo.

Trang phục dự tiệc hở bạo của Irina Shayk. Ảnh: Backgrid

Đây là lần thứ 4 Irina Shayk sải bước trên sân khấu show diễn của Victoria’s Secret, tròn 1 thập kỷ sau lần ra mắt đầu tiên khi cô đang mang thai con gái Lea với tài tử Bradley Cooper. "Tôi thấy rất tự hào khi được làm mẹ", Irina Shayk chia sẻ với Page Six Style ở hậu trường.

Khi được hỏi điều gì khiến cô tiếp tục quay trở lại với sân khấu Victoria’s Secret, siêu mẫu hài hước đáp: "Những chiếc áo ngực quyến rũ, những đôi cánh lông vũ lộng lẫy, các cô gái và niềm vui ở phía sau hậu trường".

Irina Shayk bốc lửa trên sân khấu Victoria’s Secret 2026. Ảnh: Filmmagic

Irina Shayk sinh năm 1986, bắt đầu công việc người mẫu vào năm 19 tuổi. Cô là người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí áo tắm Sports Illustrated. Irina Shayk từng ký hợp đồng với Victoria's Secret, Versace, Burberry...

Sau khi chia tay Ronaldo, Tom Brady và Bradley Cooper, Irina Shayk đang hẹn hò với ngôi sao bóng rổ kém 11 tuổi Devin Booker.

Irina Shayk cùng các mỹ nhân ở hậu trường show Victoria’s Secret 2026:

Video: Page Six