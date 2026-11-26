Cuối năm 2016, khi đang là gương mặt hài quen thuộc, La Thành bất ngờ biến mất khỏi showbiz giữa lúc tin anh vỡ nợ lan truyền trên mạng xã hội. Gần một năm sau, tháng 10/2017, nam diễn viên mới lộ diện và thừa nhận đang nợ khoảng 3 tỷ đồng. Theo lời anh, khoản nợ bắt đầu từ việc hùn vốn làm ăn thất bại, rồi đội lên vì lãi chồng lãi.

Trong lúc túng quẫn, La Thành sa vào cờ bạc với hy vọng kiếm tiền nhanh để gỡ lại. "Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, vay nặng lãi", anh từng kể. Bị chủ nợ đòi liên tục, anh bỏ lại tất cả, về Long An ở nhờ nhà một người bà con. "Ngày ngày tôi phụ họ làm bánh mì và ở tại một căn phòng nhỏ, nóng nực", anh nhớ lại. Khi ấy, anh chỉ giữ liên lạc với hai người bạn thân là Anh Đức và Hoàng Phi. Mẹ anh, người từng có tài sản lớn, phải bán hết gia sản vì con.

La Thành từng nợ khoảng 3 tỷ đồng. Ảnh: Saostar

Ít ai nhớ, trước khi vỡ nợ, La Thành là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc. Hai người quen nhau từ thời cùng học trường Sân khấu – Điện ảnh, hẹn hò khoảng 3–4 năm rồi chia tay trước khi Lan Ngọc đăng quang Bước nhảy hoàn vũ. Từ đó, sự nghiệp của Lan Ngọc đi lên, còn La Thành rơi vào giai đoạn khó khăn nhất đời mình.

Trấn Thành giúp tiền, giao vai trong Bố già

Lúc La Thành khó khăn nhất, Trấn Thành, người bạn từ thời sinh viên, không quay lưng. "Khi tôi rơi xuống bùn đen, thỉnh thoảng Trấn Thành cũng nhắn tin hỏi thăm", La Thành kể với báo Thanh Niên. Anh thừa nhận: "Trấn Thành cũng giúp đỡ tiền khi tôi khốn khó, biết bạn dễ nhưng không có nghĩa tôi lạm dụng điều đó".

Trấn Thành còn giữ lời hứa có vai phù hợp sẽ mời bạn. Năm 2021, La Thành trở lại màn ảnh với vai Quý trong Bố già, bộ phim vượt mốc 400 tỷ đồng. Vai diễn chỉ có 5 phân đoạn, nhưng anh vẫn trân trọng: "Tôi cảm ơn Xìn đã dành cơ hội này cho mình". Nhiều đồng nghiệp khác cũng giúp anh trả nợ, có người đồng ý cho anh trả dần.

La Thành và Trấn Thành là bạn thân từ thời sinh viên. Ảnh: Saostar

Từ đó, La Thành từng bước quay lại nghề: diễn kịch hằng tuần, nhận vai trong các dự án phim. Năm 2024, đạo diễn Trung Lùn mời anh vào vai giang hồ trong Làm giàu với ma. Khi ấy, anh cho biết số nợ chỉ còn khoảng một phần mười so với lúc đầu.

Có vai trong phim trăm tỷ, vẫn livestream bán giày

Năm nay, La Thành tiếp tục được Trung Lùn tin tưởng giao vai phạm nhân Lê Quốc Thuận, một nhân vật nhiều bí ẩn trong Trại Giam Hạnh Phúc. Phim khởi chiếu từ 20/11 và tính đến chiều 24/11 đã thu 146,79 tỷ đồng. Đóng cùng anh có Hoàng Phi, người bạn từng xuống Long An thăm La Thành trong những ngày anh trốn nợ.

La Thành trong tạo hình phạm nhân Lê Quốc Thuận. Ảnh: NSX

Ngoài đóng phim, La Thành còn cùng một người bạn góp vốn nhập giày, bán qua livestream trên TikTok. Anh sống cùng mẹ già và con gái nhỏ, vẫn đều đặn trả nợ mỗi năm dù còn chậm. "Mẹ và con gái chính là động lực lớn nhất của tôi", nam diễn viên sinh năm 1987 từng nói.

Trò chuyện với Saostar, La Thành thừa nhận có lúc chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp cùng thời thành công hơn. "Điều thay đổi lớn nhất của tôi sau biến cố là mình biết dừng lại trong mọi cuộc chơi", anh nói.