Tình cũ của Ronaldo - siêu mẫu 40 tuổi khoe vóc dáng vạn người mê

Theo Dailymail, Irina Shayk trở thành tâm điểm chú ý khi cô xuất hiện trong chiếc đầm corset xuyên thấu màu đen trên sàn diễn Blumarine tại Tuần lễ Thời trang Milan tối 25/9. Dù đã 40 tuổi nhưng Irina Shayk vẫn vô cùng nổi bật với vóc dáng và thần thái hoàn hảo.

Irina Shayk trong bộ đầm quyến rũ. Ảnh: iHOLA!

Nữ siêu mẫu 40 tuổi thu hút mọi ánh nhìn trong bộ trang phục vô cùng quyến rũ kết hợp với chân váy tầng xẻ cao, khoe khéo vóc dáng hoàn hảo.

Thiết kế ấn tượng này nằm trong Bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Blumarine. Irina Shayk phối cùng giày cao gót màu đen và trang sức bạc. Bộ sưu tập mới nhất của Blumarine do Giám đốc sáng tạo David Koma thiết kế, khám phá chủ đề Fairy Goth - phong cách thời trang kết hợp giữa nét mộng mơ, bay bổng của thế giới thần tiên với sự bí ẩn, ma mị và gai góc của phong cách Gothic.

Irina Shayk thần thái trên sàn diễn. Ảnh: FD

David chọn tình cũ của Ronaldo làm nàng thơ cho BST mới này cũng như là gương mặt đại diện của thương hiệu nhờ khả năng thể hiện sự quyến rũ trưởng thành, đồng thời cũng đủ mạnh mẽ để phô diễn sự nhạy cảm cùng nét mềm mại nữ tính.

Irina Shayk sinh năm 1986, làm người mẫu từ năm 19 tuổi. 21 tuổi, cô đã xuất hiện trên ấn phẩm áo tắm thường niên Sports Illustrated Swimsuit Issue danh tiếng và trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu nội y Ý Intimissimi. Irina Shayk từng xuất hiện trên bìa của vô số tạp chí nổi tiếng và nhiều năm là người mẫu của hãng nội y Victoria's Secret.

Ronaldo và Irina Shayk từng có 5 năm hẹn hò. Ảnh: ALBERTO MARTIN/EFE/Sipa USA

Irina Shayk có thời gian dài hẹn hò cầu thủ Ronaldo, ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady và ngôi sao Hollywood Bradley Cooper. Hiện cô đang hẹn hò ngôi sao bóng rổ Devin Booker. Trang Deuxmoi đưa tin người mẫu gốc Nga và người tình kém 10 tuổi "dính như sam" trong một chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần tới Long Island hồi tháng 7/2026.

Trong khi đó, trước khi hẹn hò Irina Shayk, Devin Booker từng có mối tình gây chú ý với siêu mẫu Kendall Jenner trong khoảng hai năm trước khi chính thức đường ai nấy đi vào cuối năm 2022.

Video: ELLE