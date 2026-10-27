Tình cũ của HyunA 'tái khởi động'

Vào ngày 27/10, SISO Entertainment thông báo chính thức ra mắt và tiết lộ rằng, DAWN đã gia nhập công ty với tư cách là nghệ sĩ đầu tiên. Công ty sẽ đảm nhận vai trò quản lý toàn diện cho DAWN, hỗ trợ anh trong các công việc như sản xuất album, lên kế hoạch nội dung, cũng như các hoạt động tại Hàn Quốc và nước ngoài.

Cái tên 'SISO' mang ý nghĩa về sự đồng hành và phát triển giữa nghệ sĩ và công ty, trong đó cả hai luôn giữ được sự cân bằng với nhau. Tên gọi này cũng lấy cảm hứng từ các loài thảo mộc, những loại cây góp phần thúc đẩy sự phát triển của các loài thực vật xung quanh chúng.

Tại công ty quản lý mới, DAWN dự định tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất. Anh đã phát hành đĩa đơn Too Much vào tháng Tám. Đến ngày 23/10, anh tiếp tục ra mắt album đầu tay mang tên green house, dưới nghệ danh Kachi service, một cái tên mà anh sử dụng khi hoạt động với tư cách là nhà sản xuất nhạc ambient (nhạc không gian/nhạc nền).