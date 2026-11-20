Bằng thể thơ lục bát truyền thống, với ngôn từ giản dị, giàu cảm xúc, tác phẩm khắc họa hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy với sự nghiệp gieo chữ, hết lòng dìu dắt học trò.

Qua những vần thơ, tình yêu thương, sự bao dung của thầy cô không chỉ hiện lên trong hành trình chinh phục tri thức mà còn trong từng bài học về nhân cách, tình bạn, ý chí rèn luyện và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh thăm trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Không dừng lại ở lời ngợi ca công lao dạy dỗ, “Tình cô, nghĩa thầy” còn nhắc mỗi người biết trân trọng những điều tốt đẹp đã được vun đắp từ mái trường.

Bởi tri thức có thể mở ra cánh cửa tương lai, nhưng tình thầy cô và những bài học làm người sẽ còn theo mỗi thế hệ học trò trên suốt hành trình trưởng thành.

TÌNH CÔ, NGHĨA THẦY

Nắng vàng trải khắp phố phường

Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca

Tình Cô, nghĩa Thầy bao la

Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương

Chắp đôi cánh ước muôn phương

Chăm lo từng bước, mở đường tương lai

Thầy luôn vun đắp ngày mai

Dạy trò điều tốt, miệt mài vươn lên

Chăm ngoan rèn luyện vững bền

Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây

Bạn bè đoàn kết chung tay

Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa

Thầy luôn chỉ bảo thiết tha

Dạy trò tránh những xấu xa trong đời

Khắc ghi lời dạy sáng ngời

Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong

Cùng nhau góp sức vun trồng

Dựng xây đất mẹ ruộng đồng quê hương

Thầy Cô mãi mãi yêu thương

Bao năm tận tụy, vấn vương học trò

Trò luôn ghi nhớ ơn Cô

Thầy Cô vẫn mãi chăm lo từng giờ

Lời Thầy thắm đượm hồn thơ

Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm.

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Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 20/11/2026 tại Hà Nội. Kính tặng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.