Tình cô, nghĩa thầy: Từ trang thơ đến đạo lý tôn sư trọng đạo
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bài thơ “Tình cô, nghĩa thầy” của tác giả Quản Minh Cường gợi nhắc những ân tình sâu nặng dưới mái trường, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.
Bằng thể thơ lục bát truyền thống, với ngôn từ giản dị, giàu cảm xúc, tác phẩm khắc họa hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy với sự nghiệp gieo chữ, hết lòng dìu dắt học trò.
Qua những vần thơ, tình yêu thương, sự bao dung của thầy cô không chỉ hiện lên trong hành trình chinh phục tri thức mà còn trong từng bài học về nhân cách, tình bạn, ý chí rèn luyện và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Không dừng lại ở lời ngợi ca công lao dạy dỗ, “Tình cô, nghĩa thầy” còn nhắc mỗi người biết trân trọng những điều tốt đẹp đã được vun đắp từ mái trường.
Bởi tri thức có thể mở ra cánh cửa tương lai, nhưng tình thầy cô và những bài học làm người sẽ còn theo mỗi thế hệ học trò trên suốt hành trình trưởng thành.
TÌNH CÔ, NGHĨA THẦY
Nắng vàng trải khắp phố phường
Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca
Tình Cô, nghĩa Thầy bao la
Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương
Chắp đôi cánh ước muôn phương
Chăm lo từng bước, mở đường tương lai
Thầy luôn vun đắp ngày mai
Dạy trò điều tốt, miệt mài vươn lên
Chăm ngoan rèn luyện vững bền
Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây
Bạn bè đoàn kết chung tay
Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa
Thầy luôn chỉ bảo thiết tha
Dạy trò tránh những xấu xa trong đời
Khắc ghi lời dạy sáng ngời
Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong
Cùng nhau góp sức vun trồng
Dựng xây đất mẹ ruộng đồng quê hương
Thầy Cô mãi mãi yêu thương
Bao năm tận tụy, vấn vương học trò
Trò luôn ghi nhớ ơn Cô
Thầy Cô vẫn mãi chăm lo từng giờ
Lời Thầy thắm đượm hồn thơ
Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm.
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Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 20/11/2026 tại Hà Nội. Kính tặng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/tinh-co-nghia-thay-tu-trang-tho-den-dao-ly-ton-su-trong-dao-548481.html