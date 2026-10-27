Tình cờ gặp 'ảnh đế' Lương Triều Vỹ ở xứ người, Liên Bỉnh Phát nói gì?

Liên Bỉnh Phát trân trọng cuộc gặp với Lương Triều Vỹ

Trở lại Liên hoan phim Kim Chung năm nay, cảm xúc của anh có gì khác so với lần tham dự trước?

- Tôi trở lại Kim Chung với tâm thế khác năm ngoái. Nếu lần trước tôi có cảm giác mình được công nhận, thì lần này tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để quan sát, gặp gỡ và tìm hiểu điện ảnh trong khu vực đang chuyển động như thế nào.

Với tôi, những sự kiện như thế này không chỉ đơn thuần là dịp xuất hiện trước công chúng. Khi có cơ hội tiếp xúc với những người làm nghề đến từ các nền điện ảnh khác nhau, tôi có thể nhìn thấy nhiều góc độ mới, từ cách họ kể chuyện đến cách xây dựng nhân vật và phát triển một bộ phim. Những trải nghiệm ấy giúp tôi có thêm chất liệu để suy nghĩ về con đường của chính mình.

Liên Bỉnh Phát từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP phim Kim Chung.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), anh có dịp gặp gỡ tài tử Lương Triều Vỹ, một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh châu Á. Cuộc gặp gỡ này diễn ra như thế nào và mang đến cho anh cảm xúc gì?

- Thật ra, anh Lương Triều Vỹ đến Đài Loan (Trung Quốc) vì công việc riêng chứ không tham gia lễ trao giải Kim Chung. Vì vậy, việc có thể gặp anh trong một hoàn cảnh tình cờ như vậy thực sự là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi.

Anh Lương Triều Vỹ là nghệ sĩ mà tôi rất tôn trọng về diễn xuất. Được gặp trực tiếp một người mình ngưỡng mộ luôn là điều đáng quý, nhất là khi đó là một diễn viên đã có hành trình nghệ thuật dài và để lại nhiều dấu ấn trong điện ảnh châu Á.

Với tôi, giá trị của cuộc gặp không nằm ở việc có thể kể rằng mình đã gặp một ngôi sao nổi tiếng, mà ở cảm giác được tiếp xúc gần hơn với một người làm nghề mà mình dành nhiều sự trân trọng.

Liên Bỉnh Phát tình cờ gặp Lương Triều Vỹ. Hình ảnh của buổi gặp gỡ được anh chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được "bão" tương tác từ người hâm mộ. Khán giả nhận xét rằng cả 2 đều là những tài tử điện ảnh có sắc vóc lẫn tài năng.

Lương Triều Vỹ nổi tiếng với lối diễn xuất tinh tế, thường thể hiện nội tâm nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ và những khoảng lặng. Từ một nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ, anh học được điều gì cho hành trình diễn xuất của mình?

- Tôi nghĩ điều đáng học nhất ở những diễn viên như anh Lương Triều Vỹ là sự tiết chế. Không phải lúc nào diễn viên cũng cần làm điều gì đó thật lớn để khán giả cảm nhận được nhân vật. Đôi khi, chỉ một ánh mắt hay một khoảng lặng đúng lúc cũng đủ truyền tải rất nhiều cảm xúc.

Tôi luôn muốn đào sâu hơn vào khía cạnh này trong diễn xuất. Khi hóa thân vào một nhân vật, điều quan trọng không phải là mình thể hiện được bao nhiêu cảm xúc ra bên ngoài, mà là làm thế nào để những cảm xúc ấy trở nên chân thật và có sức thuyết phục.

Có những điều nhân vật không nói ra, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được nếu người diễn viên thực sự hiểu nhân vật của mình. Tôi nghĩ đó là một trong những thử thách thú vị nhất của nghề diễn: biết khi nào cần thể hiện và khi nào nên để cảm xúc tự lên tiếng.

Liên Bỉnh Phát muốn bước ra vùng an toàn

Khi tham dự một sự kiện điện ảnh có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, anh nhìn nhận thế nào về sự khác biệt giữa điện ảnh Việt Nam và các nền điện ảnh trong khu vực? Có điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn?

- Mỗi nền điện ảnh đều có thế mạnh và cách vận hành riêng. Điều tôi quan tâm không phải là so sánh ai hơn ai, mà là tìm hiểu vì sao một số bộ phim có thể sống lâu trong lòng khán giả và tạo được dấu ấn riêng.

Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam có chất liệu và con người rất tốt. Chúng ta có nhiều câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng. Vấn đề là làm thế nào để tìm được cách kể chuyện đủ mạnh, đủ hấp dẫn để những câu chuyện ấy không chỉ chạm đến khán giả trong nước mà còn có thể đi xa hơn.

Liên Bỉnh Phát muốn thoát ra khỏi vùng an toàn trong phim ảnh.

Việc quan sát điện ảnh ở những thị trường khác giúp tôi hiểu rằng để một bộ phim tạo được tiếng vang, câu chuyện hay thôi chưa đủ. Cách phát triển nhân vật, lựa chọn ngôn ngữ điện ảnh và sự phối hợp giữa những người làm nghề cũng đóng vai trò quan trọng. Tôi muốn tìm hiểu thêm những điều đó, thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng của một bộ phim.

Sau những dấu ấn trong nước và cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế, việc tham dự các sự kiện như Liên hoan phim Kim Chung có ý nghĩa thế nào với hành trình nghề nghiệp của anh?

- Với tôi, những sự kiện như Kim Chung không chỉ là dịp xuất hiện hay mở rộng các mối quan hệ. Chúng giúp tôi nhìn lại vị trí của mình và tự hỏi bản thân còn có thể đi xa đến đâu.

Khi bước ra khỏi môi trường quen thuộc, tôi có cơ hội gặp những người làm nghề với kinh nghiệm, tư duy và cách tiếp cận khác nhau. Điều đó khiến mình nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ cần học hỏi, kể cả khi đã có những thành quả nhất định.

Tôi nghĩ cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình đủ năng lực để nắm bắt. Việc được biết đến hay có cơ hội gặp gỡ những người giỏi có thể mở ra cánh cửa, nhưng để bước tiếp và tạo được dấu ấn, mình vẫn phải dựa vào khả năng của bản thân.

Những dự án có cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế đã thay đổi cách anh nhìn nhận về diễn xuất, lựa chọn kịch bản và định hướng sự nghiệp như thế nào?

- Những dự án tiếp cận khán giả quốc tế khiến tôi nhận ra cảm xúc trong diễn xuất có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Khán giả có thể không nói cùng một thứ tiếng với nhân vật, nhưng nếu cảm xúc đủ chân thật, họ vẫn có thể đồng cảm và hiểu điều nhân vật đang trải qua.

Liên Bỉnh Phát muốn thử thách bản thân nhiều hơn.

Điều đó khiến tôi càng chú trọng hơn đến việc xây dựng nhân vật từ bên trong. Tôi muốn hiểu vì sao nhân vật hành động như vậy, điều gì khiến họ tổn thương, lựa chọn của họ xuất phát từ đâu và những mâu thuẫn nào đang diễn ra trong họ. Khi người diễn viên thực sự hiểu nhân vật, cách thể hiện sẽ có cơ sở và tự nhiên hơn.

Trong việc lựa chọn kịch bản, tôi cũng muốn tìm những câu chuyện khiến mình có điều để khám phá, thay vì chỉ nhìn vào quy mô dự án hay cơ hội tiếp cận một thị trường mới. Với tôi, một nhân vật đủ sức gợi mở và một câu chuyện có chiều sâu luôn là những yếu tố đáng để cân nhắc.

Khi có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á, anh có đặt ra những tiêu chuẩn mới cho bản thân? Đâu là điều anh muốn hoàn thiện nhất để có thể thử sức ở những dự án mang tầm vóc quốc tế?

- Tôi muốn hoàn thiện khả năng diễn xuất nội tâm, sự linh hoạt khi làm việc với những ê-kíp khác nhau và quan trọng nhất là không ngừng làm mới bản thân.

Mỗi dự án đều có những yêu cầu riêng. Khi làm việc với những đạo diễn, diễn viên hay ê-kíp đến từ các môi trường khác nhau, mình cần biết cách thích nghi, lắng nghe và tìm được tiếng nói chung. Đó cũng là quá trình giúp tôi hiểu thêm về nghề và nhận ra những giới hạn mà bản thân cần vượt qua.

Tôi nghĩ diễn viên không thể chỉ dựa vào những gì mình đã làm được trong quá khứ. Nếu cứ lặp lại một cách diễn quen thuộc, mình sẽ khó tiến xa. Tôi muốn tiếp tục thử nghiệm, tìm kiếm những khía cạnh mới trong khả năng của mình và sẵn sàng bước vào những vai diễn khiến bản thân phải nỗ lực nhiều hơn.

Danh tiếng có thể đưa mình đến một cánh cửa, nhưng năng lực mới quyết định mình đi được bao xa. Tôi luôn tự nhắc mình điều đó.

Liên Bỉnh Phát tham dự Liên hoan phim Kim Chung cách đây ít hôm.

Sau chuyến tham dự Liên hoan phim Kim Chung, anh kỳ vọng điều gì ở chặng đường sắp tới? Anh có mong muốn tiếp tục tham gia các dự án quốc tế và đưa hình ảnh diễn viên Việt Nam đến gần hơn với khán giả nước ngoài?

- Tôi muốn tiếp tục thử sức ở những dự án khiến mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, dù đó là phim trong nước hay quốc tế. Tôi không đặt mục tiêu chỉ để có thêm một thị trường hay một danh xưng cho sự nghiệp.

Điều tôi mong muốn là có cơ hội tham gia những câu chuyện hay, những dự án cho phép mình khám phá thêm khả năng diễn xuất và trưởng thành hơn với nghề. Nếu có cơ hội làm việc ở môi trường quốc tế, tôi sẽ xem đó là dịp để học hỏi, đồng thời mang những trải nghiệm và góc nhìn của mình vào công việc.

Tôi hy vọng khán giả có thể nhìn thấy một diễn viên Việt Nam có khả năng kể những câu chuyện đủ sức chạm đến họ, bất kể họ đến từ đâu. Với tôi, đó mới là điều đáng hướng tới trong hành trình làm nghề lâu dài.

Cảm ơn Liên Bỉnh Phát về cuộc trò chuyện này!

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang (nay là An Giang), là diễn viên Việt Nam được khán giả biết đến qua bộ phim điện ảnh Song Lang (2018). Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu chiều sâu, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Quý cô thừa kế, Người mặt trời và Bác sĩ tha hương, Quán Kỳ Nam. Năm 2024, Liên Bỉnh Phát trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc) nhờ vai diễn trong phim truyền hình Bác sĩ tha hương. Bên cạnh diễn xuất, anh còn được yêu mến khi tham gia chương trình giải trí Running Man Vietnam.

Ảnh, clip: NVCC