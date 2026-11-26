Năm nay, Quốc Trường góp mặt trong Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng. Trong đó, Một Thời Ta Đã Yêu chỉ thu về khoảng 2 tỷ đồng trước khi rời rạp. Đến tháng 6, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Ốc Mượn Hồn, đóng cùng Hoa hậu Tiểu Vy. Dù nhận được sự chú ý nhờ dàn diễn viên và nội dung tâm lý, kinh dị, bộ phim cũng chỉ đạt khoảng 15,6 tỷ đồng sau thời gian công chiếu.

Hai dự án liên tiếp có thành tích khiêm tốn khiến hoạt động điện ảnh của Quốc Trường trong năm 2026 chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Đáng chú ý, sau Ốc Mượn Hồn, nam diễn viên chưa công bố thêm dự án điện ảnh mới. Điều này khiến khán giả tò mò về lựa chọn tiếp theo của anh sau giai đoạn liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Trước đó, Quốc Trường từng có thời gian khá thuận lợi tại phòng vé. Sinh năm 1988 tại Cần Thơ, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2009 và được đông đảo khán giả biết đến qua vai Vũ trong phim truyền hình Về nhà đi con. Nhân vật đào hoa, giàu có giúp nam diễn viên tạo được sức hút lớn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp điện ảnh.

Trên màn ảnh rộng, Quốc Trường từng góp mặt trong Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh và Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Trong đó, Út Lan: Oán Linh Giữ Của đạt khoảng 90,3 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của anh. Bẫy Ngọt Ngào thu về khoảng 83 tỷ đồng, còn Đôi Mắt Âm Dương đạt khoảng 61 tỷ đồng. Tổng doanh thu các phim điện ảnh có sự tham gia của nam diễn viên được thống kê vào khoảng 400 tỷ đồng, cho thấy anh từng góp mặt trong nhiều dự án có thành tích thương mại đáng chú ý.

Ngoài nghệ thuật, Quốc Trường còn phát triển công việc kinh doanh với thương hiệu mì cay Sasin. Sau nhiều năm hoạt động, anh xây dựng được nền tảng kinh tế ổn định, sở hữu cuộc sống sung túc và có điều kiện chăm lo cho gia đình. Nam diễn viên khá kín tiếng về chuyện tình cảm, từng chia sẻ mong muốn lập gia đình khi bước sang tuổi 40.

Quốc Trường từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên Ngọc Trinh trong loạt hình ảnh mang màu sắc đám cưới. Cả hai diện trang phục cô dâu, chú rể, khiến mạng xã hội bàn luận về mối quan hệ. Tuy nhiên, đây thực chất là nội dung quảng bá cho thương hiệu mì cay của nam diễn viên, không phải thông tin xác nhận chuyện kết hôn hay hẹn hò.

Hình ảnh Quốc Trường sánh đôi Ngọc Trinh từng khiến mạng xã hội bàn luận.

Về phía Ngọc Trinh, người đẹp sinh năm 1989 từng chuyển từ lĩnh vực người mẫu sang điện ảnh với Vòng Eo 56, sau đó góp mặt trong Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Năm 2026, cô tiếp tục thử sức với Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trong khi Ngọc Trinh duy trì hoạt động phim ảnh, Quốc Trường vẫn chưa có thêm dự án điện ảnh được công bố sau hai tác phẩm kém khả quan trong năm nay.