Tình cảnh đáng lo cho Phương Oanh

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt, Phương Oanh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân... Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất được ghi nhận, nữ diễn viên từng trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến và chờ đợi mỗi khi xuất hiện trong một dự án mới.

Phương Oanh là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Việt.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Phương Oanh không còn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật đều đặn. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình, hạn chế xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Mãi đến năm 2025, cô mới trở lại với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu màn tái xuất sau khoảng thời gian vắng bóng.

Sự trở lại ấy từng khiến nhiều khán giả vui mừng, đồng thời kỳ vọng Phương Oanh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất, thử sức với những nhân vật mới. Tuy nhiên, kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, đến nay đã gần tròn một năm, nữ diễn viên vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án phim truyền hình nào. Đây cũng chính là tình cảnh khiến nhiều người bắt đầu lo lắng cho Phương Oanh.

Sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh chọn lui về sau để lo cho các con.

Bởi với một diễn viên, việc duy trì sự hiện diện trên màn ảnh không chỉ giúp giữ kết nối với khán giả mà còn tạo điều kiện để tiếp tục trau dồi nghề nghiệp, thử sức với những dạng vai khác nhau. Một khoảng nghỉ có thể cần thiết ở từng giai đoạn, nhưng nếu kéo dài, nghệ sĩ cũng có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội đáng giá.

Đặc biệt, thị trường phim truyền hình Việt đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Không ít diễn viên thế hệ mới được trao cơ hội đảm nhận vai chính, thử sức với những kịch bản đa dạng và từng bước tạo dựng vị trí riêng. Điều này mang đến sự tươi mới cho màn ảnh, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với các nghệ sĩ đã có tên tuổi.

Trong bối cảnh ấy, việc Phương Oanh tiếp tục vắng bóng khiến nhiều khán giả lo ngại rằng nữ diễn viên có thể đánh mất nhịp độ hoạt động nghệ thuật từng giúp cô tạo dựng chỗ đứng.

Điều đáng nói, Phương Oanh không phải một gương mặt mới cần thời gian chứng minh năng lực. Cô từng có những vai diễn tạo được sức hút, sở hữu kinh nghiệm và khả năng thể hiện những nhân vật có số phận phức tạp. Đây đều là những lợi thế không phải diễn viên nào cũng dễ dàng có được.

Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường.

Chính vì vậy, việc nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình ở giai đoạn đang có độ chín về nghề càng khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi khi kinh nghiệm, sự trưởng thành và khả năng diễn xuất đã được tích lũy qua nhiều năm, Phương Oanh hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác những dạng vai giàu chiều sâu tâm lý, mang đến hình ảnh mới mẻ hơn trên màn ảnh.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần cởi mở hơn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc vào bếp nấu ăn đến vui chơi bên các con. Những hình ảnh này nhận được nhiều sự quan tâm, cho thấy cô vẫn duy trì được kết nối với những người yêu mến mình.

Thế nhưng, sự hiện diện trên mạng xã hội và việc trở lại với hoạt động diễn xuất là hai câu chuyện khác nhau. Dù khán giả có thể vui mừng khi nhìn thấy Phương Oanh tận hưởng cuộc sống bình dị, họ vẫn mong cô sớm trở lại trường quay, tiếp tục phát huy năng lực từng làm nên tên tuổi.

Tất nhiên, lựa chọn dành thời gian cho gia đình không phải điều đáng trách. Mỗi nghệ sĩ đều có quyền quyết định nhịp độ làm việc và những ưu tiên trong cuộc sống. Việc Phương Oanh chưa công bố dự án mới cũng không đồng nghĩa với chuyện cô đã hết cơ hội trở lại.

Việc Phương Oanh chưa công bố dự án mới cũng không đồng nghĩa với chuyện cô đã hết cơ hội trở lại.

Tuy nhiên, một năm vắng bóng vẫn là khoảng thời gian đáng kể đối với một diễn viên từng được yêu thích như Phương Oanh. Khi màn ảnh nhỏ liên tục xuất hiện những nhân tố mới, việc duy trì sức hút và tìm được vai diễn phù hợp sau một khoảng nghỉ dài có thể trở thành thử thách không nhỏ.

Có lẽ, tình cảnh đáng lo nhất của Phương Oanh lúc này không phải là việc cô lựa chọn sống chậm lại, mà là nguy cơ những cơ hội nghề nghiệp tiếp tục trôi qua khi nữ diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu tái xuất. Bởi với một người từng khẳng định được năng lực như Phương Oanh, điều khiến khán giả tiếc nuối nhất chính là tài năng ấy chưa có thêm cơ hội được tỏa sáng trên màn ảnh.