Tình cảnh đáng buồn cho Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ trưởng thành từ sân khấu kịch và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Cô được yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, khả năng ứng biến nhanh cùng màu sắc hài hước đặc trưng. Nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều chương trình như Ơn giời, cậu đây rồi!, 7 nụ cười xuân, Nhanh như chớp... Bên cạnh công việc tại sân khấu, cô cũng duy trì hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và từng bước mở rộng sang điện ảnh.

Tuy nhiên, màn ảnh rộng lại là hành trình không dễ dàng với Lâm Vỹ Dạ. Từ Cho em gần anh thêm chút nữa năm 2016, cô tiếp tục góp mặt trong Nàng tiên có 5 nhà, Đích tôn độc đắc, Lộ mặt, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Dân chơi không sợ con rơi, Siêu lừa gặp siêu lầy và Quý cô thừa kế 2. Phần lớn các vai diễn của cô thuộc tuyến phụ, thiên về hài hước và tạo tiếng cười, chưa giúp nữ diễn viên tạo một dấu ấn nổi bật tại phòng vé.

Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh với các vai diễn mang màu sắc hài hước. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Lâm Vỹ Dạ cũng có ý thức làm mới hình ảnh khi thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Trong Kính vạn hoa: Bắt đền con ma, cô đảm nhận vai thím Năm Sang và có cơ hội xuất hiện cùng Hứa Minh Đạt và hai con trai. Dự án này cũng cho thấy điện ảnh là lĩnh vực nữ diễn viên muốn tiếp tục khám phá, thay vì chỉ gắn với hình ảnh nghệ sĩ hài quen thuộc trên gameshow và sân khấu.

Bên cạnh công việc, cuộc sống gia đình cũng là một phần quan trọng trong hành trình của Lâm Vỹ Dạ. Cô kết hôn với diễn viên Hứa Minh Đạt vào năm 2010 và có hai con trai. Cả hai quen nhau từ môi trường sân khấu, cùng hoạt động nghệ thuật và nhiều lần đồng hành trong các dự án. Việc gia đình cùng xuất hiện trong Kính vạn hoa: Bắt đền con ma cũng trở thành một dấu mốc đặc biệt trong chặng đường làm nghề của nữ diễn viên.

Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong Nhà Ba Tôi Một Phòng với vai trò khách mời đặc biệt.

Năm 2026, Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang với vai trò khách mời đặc biệt. Dù thời lượng xuất hiện không lớn, bộ phim lại đạt thành tích phòng vé đáng chú ý. Sau khi kết thúc toàn bộ hành trình chiếu rạp, tác phẩm đạt doanh thu chính thức 110,9 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt cán mốc trăm tỷ trong năm và đứng thứ 2 trong cuộc đua doanh thu mùa phim Tết.

Trái ngược với kết quả trên, Bóng ma nhà hát lại đang gặp nhiều khó khăn tại phòng vé. Sau hơn một tuần công chiếu, bộ phim chỉ đạt khoảng 2,37 tỷ đồng. Có thời điểm, tác phẩm chỉ bán được 136 vé trên toàn quốc trong một ngày qua 82 suất chiếu, tương đương chưa đến 2 khán giả mỗi suất. Phim cũng phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm cùng thời điểm, trong đó Trại buôn người chiếm phần lớn doanh thu thị trường.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cùng góp mặt trong Bóng ma nhà hát.

Sự chênh lệch giữa hai bộ phim khiến hành trình điện ảnh năm 2026 của Lâm Vỹ Dạ trở nên đáng chú ý. Một tác phẩm cô chỉ xuất hiện với vai trò khách mời đã cán mốc 110,9 tỷ đồng, trong khi dự án có cô tham gia diễn xuất lại đang chật vật tìm khán giả. Dù vậy, doanh thu của một bộ phim không thể dùng để đánh giá riêng năng lực của diễn viên. Với Lâm Vỹ Dạ, dấu ấn lớn nhất vẫn nằm ở sân khấu và truyền hình, còn điện ảnh là chặng đường cô tiếp tục tìm kiếm một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn riêng.