Tình cảnh của Nguyễn Xuân Son sau khi rời tuyển Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài sau chuyến bay khởi hành từ Jakarta lúc 1h30. Máy bay hạ cánh lúc 5h34 (sáng 29/9), sớm hơn gần một tiếng so với dự kiến. Gia đình Xuân Son đã có mặt tại sân bay để đón anh, sau đó cùng di chuyển về Ninh Bình, nơi tiền đạo này tiếp tục quá trình nghỉ ngơi và phục hồi.

Xuân Son buộc phải rời tuyển Việt Nam khi chấn thương không cho phép anh tiếp tục đồng hành cùng HLV Kim Sang Sik và các đồng đội tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi được kiểm tra y tế tại Indonesia, tiền đạo sinh năm 1997 được xác định tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Nguyễn Xuân Son đã trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị chấn thương sau khi phải chia tay tuyển Việt Nam trong thời gian FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đây là thông tin không mong muốn với Xuân Son trong bối cảnh anh đang là một trong những niềm hy vọng quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam. Chấn thương khiến tiền đạo này không thể tiếp tục cùng đội tuyển chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại giải đấu năm nay.

Theo nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam thay vì tiếp tục ở lại Indonesia. Việc trở về quê nhà giúp Xuân Son thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đồng thời tập trung cho quá trình điều trị và phục hồi.

LĐBĐVN sẽ phối hợp với CLB chủ quản để theo dõi sát sao tình trạng chấn thương của Xuân Son, đồng thời hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tiền đạo này hồi phục.

Nguyễn Xuân Son không thể thi đấu là tổn thất quá lớn cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: ASEAN United FC

Trước khi chia tay tuyển Việt Nam, Xuân Son nhận được sự động viên từ lãnh đạo LĐBĐVN, Ban huấn luyện và các đồng đội. Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son là tổn thất đáng kể đối với tuyển Việt Nam, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tiền đạo 29 tuổi cần có đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn. Phía trước Xuân Son vẫn còn hành trình dài cùng CLB và đội tuyển Việt Nam, và người hâm mộ đang chờ ngày anh trở lại sân cỏ sau khi vượt qua chấn thương.