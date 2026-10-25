Tình cảm đặc biệt của Quang Lê dành cho một nữ ca sĩ

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc, từng bước khẳng định dấu ấn riêng với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca kết hợp phong cách hiện đại. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 2003 ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc, đồng thời nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Phương Mỹ Chi liên tục chia sẻ thông tin về đêm nhạc sắp tới của cô tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào ngày 7/11. Đáng chú ý, nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ Quang Lê. Nam ca sĩ liên tục chia sẻ lại những bài đăng của con gái nuôi liên quan đến sự kiện, qua đó thể hiện sự quan tâm dành cho chặng đường hoạt động nghệ thuật của cô.

Quang Lê liên tục chia sẻ bài đăng từ Phương Mỹ Chi về đêm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ ở Hà Nội.

Động thái từ Quang Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước cách nam ca sĩ âm thầm đồng hành, ủng hộ Phương Mỹ Chi dù cả hai không còn hoạt động chung trong một công ty. Tình cảm đặc biệt này cũng cho thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn duy trì sự gắn bó sau nhiều năm.

Trước tình cảm của ba nuôi, Phương Mỹ Chi cũng có phản hồi đầy xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ba luôn yêu thương con gái". Lời nhắn ngắn gọn nhưng thể hiện sự trân trọng của giọng ca trẻ dành cho người từng dìu dắt mình trong những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Gần đây, Quang Lê từ Mỹ trở về Việt Nam và xuất hiện tại đêm nhạc của Phương Mỹ Chi ở TP.HCM. Chứng kiến con gái nuôi ngày càng trưởng thành, được khán giả đón nhận và có những bước tiến trong sự nghiệp, nam ca sĩ không giấu được niềm tự hào, hạnh phúc.

Trước đó, Quang Lê từng có nhiều năm hỗ trợ Phương Mỹ Chi trong quá trình phát triển sự nghiệp. Anh góp phần dìu dắt nữ ca sĩ khi cô còn trẻ, tạo điều kiện để giọng ca dân ca có thêm cơ hội hoạt động nghệ thuật. Sau này, Phương Mỹ Chi không còn hoạt động trong công ty của Quang Lê nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân tình.

Việc nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ thông tin về đêm nhạc của con gái nuôi là động thái nhận được nhiều thiện cảm. Trong môi trường giải trí có không ít mối quan hệ thay đổi sau khi nghệ sĩ không còn hợp tác công việc, sự gắn bó giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi cho thấy tình cảm giữa hai người vẫn được duy trì theo thời gian.

Quang Lê tự hào, hạnh phúc khi chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng thành công.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng, chủ động trong định hướng âm nhạc và ngày càng tự tin trên sân khấu. Sự trưởng thành ấy cũng là điều khiến những người từng đồng hành với cô, trong đó có Quang Lê, cảm thấy tự hào.

Sau nhiều năm hoạt động, Phương Mỹ Chi không còn chỉ được nhớ đến với hình ảnh "cô bé dân ca' từng gây chú ý trên sân khấu âm nhạc. Nữ ca sĩ đã chủ động thử nghiệm những cách thể hiện mới, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại để tạo nên dấu ấn riêng. Quá trình này giúp cô tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ mà vẫn giữ được nét đặc trưng trong giọng hát.

Phương Mỹ Chi làm mới hình ảnh trong âm nhạc.

Trong khi đó, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động ca hát, thường xuyên tham gia các chương trình âm nhạc và biểu diễn phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nam ca sĩ có thời gian sinh sống, làm việc tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các đêm nhạc, gặp gỡ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quang Lê cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình, bolero. Ở tuổi ngoài 40, nam ca sĩ vẫn gắn bó với sân khấu và duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Trong đó, tình cảm dành cho Phương Mỹ Chi, người con gái nuôi từng được anh dìu dắt, tiếp tục nhận được sự chú ý của công chúng.

Quang Lê vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.