Tranh cãi bắt nguồn từ bài đăng của một tài khoản tự nhận là chuyên viên trang điểm có ba năm kinh nghiệm trong ngành giải trí. Người này cho biết từng có trải nghiệm không tốt khi làm việc với Lâm Tâm Như, đồng thời tố nữ diễn viên thường xuyên nổi nóng và sử dụng lời lẽ thiếu tôn trọng với nhân viên. Theo chia sẻ, những tình huống căng thẳng trong quá trình làm việc khiến người này cảm thấy không thoải mái và có ấn tượng tiêu cực về thái độ của nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, tài khoản trên không đưa ra những bằng chứng cụ thể để xác thực câu chuyện.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, khiến hình ảnh thân thiện của nữ diễn viên trước công chúng bị đặt dấu hỏi. Một số ý kiến cho rằng nghệ sĩ có thể thể hiện tính cách khác biệt khi làm việc phía sau ống kính, trong khi nhiều khán giả vẫn giữ thái độ thận trọng trước những lời kể chưa được kiểm chứng. Những cáo buộc trên hiện chủ yếu xuất phát từ một phía, chưa có bằng chứng độc lập xác nhận.

Lâm Tâm Như vướng tranh cãi về thái độ với nhân viên hậu trường.

Trước sự việc, chuyên viên trang điểm có nghệ danh Miêu Miêu Đại Sư, người đã đồng hành với Lâm Tâm Như khoảng 20 năm, đã lên tiếng phản bác. Trong đoạn video chia sẻ cùng nhà tạo mẫu tóc Betty, cô bày tỏ sự khó hiểu trước những lời tố cáo và đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện. Theo cô, khoảng thời gian dài làm việc cùng nữ diễn viên mang đến những trải nghiệm không giống với nội dung đang được lan truyền. Một số cộng sự khác, trong đó có nhiếp ảnh gia và cựu quản lý, cũng có động thái lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên.

Đáng chú ý, Hoắc Kiến Hoa từng phản hồi thông tin vợ bị tố mắng chuyên viên trang điểm là đồ ngốc. Nam diễn viên khẳng định đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra theo những gì anh biết về vợ. Anh cho rằng cách ứng xử như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc của nghệ sĩ trong ngành giải trí. Phản hồi từ Hoắc Kiến Hoa cũng thu hút sự chú ý bởi nam diễn viên vốn khá kín tiếng, ít khi trực tiếp đề cập đến những tranh luận liên quan đến đời sống cá nhân.

Những phản hồi từ người thân cận đã tạo thêm góc nhìn trái chiều về tính cách của Lâm Tâm Như. Dù vậy, các chia sẻ này cũng xuất phát từ những người từng hợp tác lâu năm với nữ diễn viên, chưa đủ để làm rõ toàn bộ sự việc. Vì thế, những thông tin đang lan truyền vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, tránh vội vàng đưa ra kết luận khi chưa có xác nhận từ các bên liên quan.

Lâm Tâm Như duy trì sự nghiệp diễn xuất và sản xuất phim.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Hoa ngữ, Lâm Tâm Như vẫn duy trì sự nghiệp ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn sản xuất phim. Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ trước công chúng, cách cô xây dựng và duy trì các mối quan hệ với cộng sự cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Tranh cãi lần này một lần nữa khiến thái độ làm việc của nữ diễn viên phía sau ống kính thu hút sự chú ý.