'Tình ca thợ mỏ' ngân vang khúc hát tự hào Vùng mỏ

Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật kể câu chuyện về con người và văn hóa Vùng mỏ, ngành Than qua âm nhạc.

Chương trình nghệ thuật "Tình ca thợ mỏ"

Ở đó, những ca khúc về người thợ mỏ không chỉ tái hiện lịch sử, tinh thần lao động và tình yêu quê hương, mà còn lưu giữ những câu chuyện đời, chuyện nghề của các nhạc sĩ, ca sĩ đã gắn bó với ngành Than, với Quảng Ninh.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là lời tri ân những thế hệ thợ mỏ đã góp sức xây dựng quê hương, những nhạc sĩ đã sáng tác, viết lên những ca khúc từ chính đời sống lao động thợ mỏ và các nghệ sĩ đã đưa tiếng hát Vùng mỏ đến với công chúng. Qua đó, chương trình tôn vinh sức sống bền bỉ của văn hóa ngành Than - những giá trị được hình thành từ cuộc sống, lao động và được các thế hệ thợ mỏ gìn giữ, vun đắp, tiếp nối bằng tình yêu và niềm tự hào.

Nội dung chương trình được kết cấu thành 3 chương: “Ngọn lửa Vùng mỏ”; “Than vàng, tiếng hát Vùng mỏ” và “Khát vọng dựng xây”. Thông qua những ca khúc sống mãi với thời gian như: “Bài ca người thợ mỏ”, “Đường đi lên mỏ hôm nay”, “Tình ca thợ mỏ”, “Khát vọng vùng than”, "Tình người vùng than”..., chương trình góp phần tái hiện sinh động truyền thống đấu tranh, lao động sản xuất cùng tinh thần, bản lĩnh của các thế hệ công nhân ngành Than.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Đó còn là câu chuyện về phong trào văn nghệ ngành Than và những con người góp phần làm nên dòng chảy âm nhạc Vùng mỏ. Chính những trải nghiệm từ đời sống lao động của người thợ đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, tạo nên nhiều ca khúc có sức sống lâu bền trong lòng công chúng.

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống văn hóa ấy, các tiết mục mở rộng từ tình yêu ngành Than đến tình yêu quê hương Quảng Ninh, gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời thể hiện khát vọng dựng xây quê hương ngày càng phát triển.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, NSƯT Hoàng Tùng, các nghệ sĩ Vùng mỏ cùng những giọng ca đạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh qua các năm như: Thanh Việt, Hoàng Thái, Đức Lương, Thanh Tâm, Huyền Trang, Hồng Chinh, Hồng Nhung, Đức Bắc, Quang Ước, Thương Bùi, Vân Trường, Anh Thư, Ngọc Ngân, Thanh Hương...

NSND Quang Thọ giao lưu cùng khán giả

Tại chương trình, khán giả còn được giao lưu, lắng nghe NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, NSVM Thanh Việt, nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm và dấu ấn trong hành trình gắn bó với ngành Than và âm nhạc Vùng mỏ. Qua câu chuyện của các nghệ sĩ, tình yêu dành cho người thợ, cho vùng đất Quảng Ninh và những giai điệu đã đi cùng năm tháng được tiếp nối, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều giai điệu tự hào

Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” khép lại trong cảm xúc lắng đọng và để lại dư âm sâu sắc. Qua những giai điệu thân thuộc viết về ngành Than, các thế hệ thợ mỏ và con người Vùng mỏ, chương trình không chỉ là bản hòa ca tái hiện chặng đường 90 năm Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than mà còn lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa ngành Than trong hành trình phát triển mới của Quảng Ninh.