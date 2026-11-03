Tỉnh Cà Mau tổ chức lại ba đơn vị thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau được tổ chức lại.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa tổ chức công bố quyết định tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Theo Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh Cà Mau, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo được tổ chức lại thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm mới đặt trụ sở tại số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Hành chính - Tổng hợp; Ứng dụng khoa học công nghệ; Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi số; Thử nghiệm và Kiểm định; Tư vấn và Dịch vụ công nghệ.

Cùng với việc công bố quyết định tổ chức lại, Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số trước đây, giữ chức Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức và bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ không bị gián đoạn sau khi sắp xếp.

Trung tâm được định hướng tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tổ chức lại ba đơn vị được kỳ vọng tập trung nguồn lực, hạn chế phân tán đầu mối và nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Cà Mau.