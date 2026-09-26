'Tình ca du mục' nối nhịp văn hóa Việt - Nga

Đây là hoạt động thường niên nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc tại nước ngoài.

Tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp do các giảng viên, nghệ sĩ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện.

Phát biểu khai, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các cháu thiếu niên, nhi đồng. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn, giúp thế hệ trẻ sinh sống tại nước ngoài luôn nhớ về nguồn cội và hiểu thêm về nét đẹp văn hóa quê hương.

Đáng chú ý, chương trình năm nay có sự đồng hành và tham gia biểu diễn trực tiếp của đoàn công tác Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, do Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu, đang có chuyến công tác tại Moskva.

Các cháu thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ trong đêm hội Trăng Rằm.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng bày tỏ niềm vinh hạnh khi đoàn có cơ hội mang món quà tinh thần từ quê nhà đến với các em nhỏ. Ông nhấn mạnh, thông qua những giai điệu quê hương được tái hiện tại Moskva, nhà trường mong muốn mang lại bầu không khí Tết Trung thu ấm áp, yêu thương, góp phần lan tỏa tình đoàn kết của kiều bào xa quê, đồng thời giới thiệu sâu rộng nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không gian nghệ thuật của đêm hội được đánh giá cao nhờ các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp do chính các giảng viên, nghệ sĩ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện. Bằng những nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, sáo trúc, đàn bầu và đàn T'rưng, các nghệ sĩ đã tái hiện sinh động những tác phẩm âm nghệ thuật mang đậm âm hưởng các vùng miền của Việt Nam. Đặc biệt, giai điệu Nga quen thuộc của bài hát “Tình ca du mục” được hòa tấu bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ toàn thể khán giả.

Các cháu thiếu nhi đồng chụp ảnh cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các nghệ sỹ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng triển khai phần đố vui có thưởng tìm hiểu về sự tích Chú Cuội, Chị Hằng cùng ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Đêm hội khép lại bằng hoạt động phá cỗ Trung thu truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo và mâm ngũ quả.