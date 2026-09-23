Tình ca Bắc Sơn: 10 năm 'giữ lửa' trong ngày tri ân Tổ nghiệp

Chương trình là dịp các thế hệ nghệ sĩ thành kính tri ân Tổ nghiệp, gặp gỡ đồng nghiệp và cùng nhìn lại hành trình gìn giữ, lan tỏa những giai điệu mang đậm tình quê của cố nhạc sĩ - Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Bắc Sơn.

Các thế hệ nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn hội ngộ trong lễ Giỗ Tổ ngành sân khấu và kỷ niệm 10 năm hoạt động của đoàn. Ảnh: Minh Huệ

Ngày 12-8 âm lịch hàng năm là dịp những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân đã góp công vun bồi nghệ thuật dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn cùng khách mời thực hiện nghi thức dâng hương Tổ nghiệp, tưởng nhớ những người đi trước và cầu mong một năm làm nghề thuận lợi.

Các nghệ sĩ thành kính dâng hương Tổ nghiệp trong Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Minh Huệ

Mười năm giữ một tâm nguyện

Đêm Giỗ Tổ năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của Đoàn Tình ca Bắc Sơn.

Theo nghệ sĩ - doanh nhân Bích Thủy, đoàn được hình thành từ tâm nguyện của những người con, học trò và nghệ sĩ yêu mến âm nhạc Bắc Sơn, với mong muốn gìn giữ, phổ biến những sáng tác mang âm hưởng dân ca và tình quê của ông. Từ một nhóm nghệ sĩ là người thân trong gia đình, đến nay đoàn đã quy tụ nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, những giọng ca trẻ và người yêu dòng nhạc quê hương. Tập đoàn An Nông cũng từng đầu tư nâng cấp sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho hoạt động biểu diễn được duy trì thường xuyên.

Nhìn lại hành trình ấy, doanh nhân - nghệ sĩ Bích Thủy, con gái cố nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn, xúc động chia sẻ rằng để đi được đến năm thứ 10 là một chặng đường dài với rất nhiều khó khăn.

“Với tôi, đây là một tâm nguyện. Từ những ngày đầu còn rất nhiều khó khăn đến hôm nay có được một sân khấu khang trang là công sức của rất nhiều người. Điều quý nhất là anh chị em nghệ sĩ vẫn đồng hành, cùng đóng góp để Đoàn Tình ca Bắc Sơn ngày càng tốt hơn. Có những nghệ sĩ theo nghề từ lúc 5, 6 tuổi đến khi 80 tuổi; còn với Bích Thủy, 10 năm qua cũng đã là một chặng đường rất dài và đáng nhớ” - nghệ sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn biểu diễn những ca khúc mang âm hưởng dân ca, quê hương trong chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động. Ảnh: Minh Huệ

Trong 10 năm qua, Đoàn Tình ca Bắc Sơn không chỉ duy trì các chương trình biểu diễn âm nhạc mà còn đưa những sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn đến nhiều không gian khác nhau. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, đoàn còn tham gia các chương trình cộng đồng, đến với trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm, chùa và những địa chỉ còn nhiều khó khăn. Chính sự kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật và sẻ chia cộng đồng đã tạo nên một nét riêng trong hành trình của Đoàn Tình ca Bắc Sơn.

Ngày trở về của những người làm nghề

Đối với giới nghệ sĩ, Giỗ Tổ sân khấu không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là dịp gặp gỡ, tri ân những người thầy, đồng nghiệp và khán giả.

Tham dự chương trình năm nay có nhiều nghệ sĩ gắn bó với Đoàn Tình ca Bắc Sơn như Bích Phượng, Hạ Châu, Khánh Tuấn, Bình Mập, Trí Quang cùng các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ. Sự hiện diện của nhiều thế hệ tạo nên không khí hội ngộ, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa những người đã gắn bó lâu năm với âm nhạc Bắc Sơn và lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay.

Ca sĩ trẻ Kha Duy, nghệ danh Mạnh Minh, chia sẻ: “Là ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Bắc Sơn nói riêng và âm nhạc truyền thống quê hương nói chung, ngày Giỗ Tổ sân khấu là một ngày rất đặc biệt. Đây là dịp để chúng tôi tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã vun bồi nghệ thuật Việt Nam, tri ân những người thầy đã dìu dắt thế hệ trẻ trở thành những nghệ sĩ chân chính để phục vụ khán giả".

Tiết mục biểu diễn của ca sĩ trẻ Kha Duy, nghệ danh Mạnh Minh trong chương trình Giỗ Tổ ngành sân khấu, thể hiện sự tiếp nối của thế hệ hôm nay với dòng nhạc quê hương. Ảnh: Minh Huệ

Theo Mạnh Minh, ngày Giỗ Tổ còn là dịp anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sau một năm hoạt động nghề nghiệp. Với người làm nghệ thuật, đây được xem như một ngày tết của nghề. Việc được tham gia lễ Giỗ Tổ tại sân khấu Đoàn Tình ca Bắc Sơn đúng dịp đoàn kỷ niệm 10 năm hoạt động càng mang đến cho nam ca sĩ trẻ nhiều cảm xúc.

Tại chương trình, các nghệ sĩ lần lượt cất lên những ca khúc quen thuộc, thành kính dâng lời ca lên Tổ nghiệp. Phía sau những tiết mục là hành trình của nhiều con người đã cùng góp sức để một sân khấu được duy trì, những bài hát cũ tiếp tục được vang lên và lớp nghệ sĩ trẻ có thêm cơ hội đến gần dòng nhạc truyền thống.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng cất tiếng hát trong đêm Giỗ Tổ, tạo nên không khí sum họp như một ngày tết của những người làm nghệ thuật. Ảnh: Minh Huệ

10 năm chưa phải là một chặng đường dài so với đời sống của một loại hình nghệ thuật, nhưng đủ để Đoàn Tình ca Bắc Sơn tạo dựng cho mình một dấu ấn riêng. Từ tâm nguyện giữ gìn di sản âm nhạc của người cha, nghệ sĩ Bích Thủy và những người đồng hành đã nối dài những câu hát Bắc Sơn qua sân khấu, chương trình truyền hình, hoạt động cộng đồng và những thế hệ nghệ sĩ kế tiếp.

Đêm Giỗ Tổ năm nay không chỉ là dịp kỷ niệm một cột mốc của đoàn, đó còn là cuộc trở về với nguồn cội nghề nghiệp, nơi lòng biết ơn dành cho người đi trước được trao truyền bằng chính tiếng hát, tình đồng nghiệp và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với khán giả hôm nay.