Tính bổ trợ lẫn nhau và sự tin cậy - yếu tố nền tảng tạo quan hệ đối tác thành công giữa Việt Nam và Thuỵ Sỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước chiều 17/10. (Ảnh: Thành Long)

Theo ông Ivo Sieber, nhìn một cách tổng thể, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin tới Việt Nam tập trung vào hai chủ đề lớn. Đầu tiên là kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sỹ và Việt Nam và tiếp đó là việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với 4 quốc gia thành viên Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) là Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein và Iceland.

Ông nhận định, việc ký kết hiệp định sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý chính thức, ổn định và minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 4 nước EFTA tại Việt Nam và ngược lại. Với phạm vi toàn diện, FTA Việt Nam-EFTA không chỉ thúc đẩy thương mại và đầu tư mà còn bao quát các lĩnh vực như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ, đấu thầu công và phát triển bền vững.

Quá trình tự do hóa thương mại cùng tính minh bạch được cải thiện cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và lĩnh vực tài chính.

Nhìn lại chặng đường quan hệ ngoại giao, ông Sieber tin rằng, vào năm 1971, chỉ những người có tầm nhìn xa trông rộng mới có thể hình dung được mối quan hệ giữa Thụy Sỹ và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện đến mức nào trong suốt 55 năm qua.

Điều này gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của đất nước này trong khu vực và trên trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tính bổ trợ lẫn nhau và sự tin cậy - những yếu tố nền tảng tạo nên mối quan hệ đối tác thành công giữa Việt Nam và Thuỵ Sỹ.

Ngày 2/7/2026, Việt Nam và EFTA công bố kết thúc đàm phán FTA. (Nguồn: The Nation)

Năm 2025, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở ra dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Từ dấu mốc này, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Ngày 2/7/2026, Việt Nam và EFTA công bố kết thúc đàm phán FTA.

Ông Sieber đánh giá, việc ký kết FTA giữa EFTA và Việt Nam là một bước đi quan trọng. Sau khi các văn bản được ký kết, mỗi quốc gia sẽ cần tiến hành quy trình phê chuẩn để đưa hiệp định vào thực thi. Nói cách khác, có thể phải đến năm 2028 thay vì năm 2027 thì hiệp định mới chính thức có hiệu lực.

“Điều này đồng nghĩa với việc các chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt là các công ty sẽ có thời gian để nắm bắt đầy đủ nội dung và phạm vi của hiệp định, từ đó chuẩn bị cho quá trình triển khai và tận dụng các lợi ích mà hiệp định mang lại. Các doanh nghiệp sẽ tận dụng hiệu quả khoảng thời gian này để khai thác tối đa các cơ hội ngay khi FTA chính thức có hiệu lực”, ông Sieber tin tưởng.

Thuỵ Sỹ là một thị trường lớn, có sức mua cao và đầy hấp dẫn đối với hàng tiêu dùng cũng như hàng hóa đầu tư. Đây là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, cũng như nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Với nền kinh tế năng động và đang trên đà mở rộng của Việt Nam, cùng nhu cầu đa dạng hóa các kênh cung ứng, phân phối và thương mại, Thụy Sỹ hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ của Việt Nam.

Ngoài ra, Thụy Sỹ cũng có thể trở thành cửa ngõ hấp dẫn hơn nữa để các nhà đầu tư Việt Nam thâm nhập thị trường nước này cũng như vươn xa hơn sang EU trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ sinh học, cơ khí chính xác, dược phẩm, giáo dục hay dịch vụ khách sạn.