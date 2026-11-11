Tịnh Biên trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên cao niên

Các đồng chí cao niên tuổi Đảng phường Tịnh Biên nhận Huy hiệu Đảng.

Trong số 9 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, có 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.