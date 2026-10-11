Tịnh Biên trao 80 phần quà cho người cao tuổi khó khăn

Trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm mùng, mền và nệm. Đối với hội viên bệnh tật, đi lại khó khăn, Hội Người cao tuổi phường và nhà hảo tâm đến tận nhà thăm hỏi sức khỏe, trao quà.

Tổng trị giá quà tặng hơn 56 triệu đồng, do bà Trần Thị Xuân (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ. Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn.