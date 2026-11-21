Tịnh Biên trao 100 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên (An Giang) phối hợp Tổ Từ thiện “0” đồng Bảy Núi trao 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Theo đó, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, 1 thùng mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao quà 50 triệu đồng, do ông Trần Minh Tuân, Tổ Từ thiện “0” đồng Bảy Núi vận động các nhà hảo tâm ở phường Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tinh-bien-trao-100-phan-qua-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-a503125.html