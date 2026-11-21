Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển ra phía Đông; trên cao, áp cao cận nhiệt đới cường độ ít thay đổi.Thời tiết: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.