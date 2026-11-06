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Tịnh Biên khánh thành tuyến đường thắp sáng đường biên và khởi công 2 nhà Nhân ái

Ngày 6/11, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp với Đoàn phường Tịnh Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình “Tuyến đường thắp sáng đường biên” và khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở phường Tịnh Biên.

Báo An Giang
Gốc
Khánh thành công trình “Tuyến đường thắp sáng đường biên”.

Khánh thành công trình “Tuyến đường thắp sáng đường biên”.

“Tuyến đường thắp sáng đường biên” (tổ 19, khóm Phú Tâm) có chiều dài 1,5km; lắp đặt 50 bóng đèn năng lượng mặt trời và cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 120 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Điện nước An Giang hỗ trợ.

Khởi công nhà Nhân ái cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở phường Tịnh Biên.

Khởi công nhà Nhân ái cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở phường Tịnh Biên.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tổ chức khởi công hai căn nhà Nhân ái cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tinh-bien-khanh-thanh-tuyen-duong-thap-sang-duong-bien-va-khoi-cong-2-nha-nhan-ai-a501757.html