Tịnh Biên điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2026 tăng thêm 8 tỉ đồng

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 28/10, HĐND phường Tịnh Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND phường biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Huỳnh Thành Được, Phó Trưởng Công an xã Ba Chúc và ông Chau Rắck Sanây, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tịnh Biên.

Đồng thời, HĐND phường bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Tịnh Biên và bà Nguyễn Thị Bích, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, giữ chức Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về nhân sự và tổ chức bộ máy, kỳ họp thông qua nghị quyết phê chuẩn 52 biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của phường năm 2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công, HĐND phường thông qua điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 lên 118,479 tỉ đồng. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương được điều chỉnh lên 24,785 tỉ đồng, tăng 8 tỉ đồng so với Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/6/2026.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy phường Tịnh Biên.