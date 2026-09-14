Tịnh Biên có 428 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 14/9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Tịnh Biên tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Qua rà soát, đối chiếu, toàn phường có 966 công dân trong diện quản lý nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 538 công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn chưa gọi nhập ngũ; 428 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Trong số 428 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển, có 73 công dân trình độ đại học và 147 công dân tốt nghiệp THPT.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Tịnh Biên đề nghị các thành viên, đoàn thể phối hợp các khóm tiếp tục rà soát, đối chiếu, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin từng công dân, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.