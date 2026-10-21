Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Những số liệu được HUR cung cấp cho hãng tin NV của Ukraine cho thấy Moskva tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vũ khí, đồng thời duy trì lượng dự trữ đáng kể để phục vụ các chiến dịch tấn công kéo dài.

Sản lượng thiết bị bay không người lái của Nga hiện đạt 10.000 chiếc mỗi tháng, bao gồm UAV tấn công và UAV mồi nhử được thiết kế nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Một UAV của Nga. Ảnh: TASS

Nga mở rộng sản xuất tên lửa

Theo HUR, Nga hiện dự trữ khoảng 115 tên lửa đạn đạo Iskander-M và có khả năng sản xuất tới 65 quả mỗi tháng.

Moskva cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa này, với tầm bắn ước tính từ 550 đến 700 km, so với mức 500 km của phiên bản hiện tại.

Tên lửa hành trình Kh-101 tiếp tục là một trong những loại vũ khí chủ lực được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, với sản lượng hằng tháng vượt 80 quả.

Nga cũng đang sở hữu hơn 450 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển và sản xuất khoảng 29 quả mỗi tháng. HUR cho biết hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine đã buộc Nga phải đưa phần lớn tên lửa Kalibr mới sản xuất vào kho dự trữ chiến lược và sử dụng để trang bị cho các hạm đội.

Kho vũ khí của Nga còn bao gồm tới 400 tên lửa RM-48U, được cải tiến từ các hệ thống phòng không S-300PM và S-400 để tấn công mục tiêu mặt đất. Nga hiện sản xuất khoảng 40 tên lửa loại này mỗi tháng.

Moskva cũng sở hữu hơn 600 tên lửa chống hạm Oniks phiên bản nâng cấp, có tầm bắn xa hơn và đầu đạn mạnh hơn. Trong bảy tháng năm 2026, Nga đã sản xuất hơn 55 tên lửa loại này.

Kho dự trữ của Nga còn có hơn 120 tên lửa siêu vượt âm Zircon. Tuy nhiên, sản lượng loại tên lửa này vẫn tương đối thấp, với chỉ hơn 30 quả được sản xuất kể từ đầu năm.

Theo HUR, Nga đã tạm đình chỉ sản xuất tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal do độ chính xác không đạt yêu cầu, đồng thời chuyển năng lực sản xuất sang các loại tên lửa đạn đạo thông thường.

Nga sản xuất 10.000 UAV mỗi tháng

Nga đã mở rộng đáng kể hoạt động sản xuất UAV cảm tử tầm xa tại Đặc khu kinh tế Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan.

Theo tình báo Ukraine, tổng số UAV tấn công Geran và UAV mồi nhử được đặt hàng theo chương trình mua sắm của nhà nước Nga trong năm nay đã vượt 100.000 chiếc.

Nga hiện duy trì kho dự trữ tác chiến khoảng 6.200 UAV Geran thuộc nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả những mẫu sử dụng động cơ phản lực.

Kể từ mùa hè, Moskva tập trung sản xuất các phiên bản Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực, với sản lượng lên tới 4.000 chiếc mỗi tháng.

Nga cũng tiếp tục sản xuất tới 2.000 UAV Geran-2 mỗi tháng, cùng hàng trăm UAV mồi nhử Gerbera giá rẻ được chế tạo từ gỗ dán và vật liệu xốp.

Các UAV mồi nhử được sử dụng nhằm làm tiêu hao nguồn lực phòng không Ukraine, đồng thời giúp Nga xác định vị trí triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương.

HUR cho rằng sản lượng UAV ngày càng tăng của Nga phản ánh một chiến lược có hệ thống nhằm làm suy kiệt năng lực phòng không Ukraine thông qua những đợt tấn công liên tiếp.

Nga tiếp tục mở rộng kho vũ khí

Những ước tính mới nhất được đưa ra sau hàng loạt cảnh báo của tình báo Ukraine về khả năng Nga duy trì chiến dịch tấn công bằng tên lửa trong thời gian dài.

Hồi tháng 6, HUR cho biết Nga có thể phóng tới 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng mà không làm cạn kiệt kho dự trữ chủ lực.

Đến tháng 8, ông Vadym Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng HUR, cho biết tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang vượt chỉ tiêu sản xuất tên lửa từ 110% đến 120%, đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng các cuộc tấn công sẽ tạm dừng.

Tháng 9, ông Skibitsky cho biết Nga có kế hoạch hoàn tất thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới 800 km trước khi kết thúc năm 2026.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận hay phản ứng trước thông tin nêu trên của HUR.