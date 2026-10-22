Tình báo quân sự Ukraine tiết lộ mẫu tên lửa hành trình Filin mới của Nga

Mô hình 3D tên lửa hành trình Filin mới của Nga, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố trên website ngày 22/10/2026. Ảnh: HUR/War&Sanctions

Dẫn thông tin từ HUR, tờ Kyiv Independent cho biết Nga bắt đầu đưa Filin vào sử dụng từ cuối mùa Hè năm nay. Theo cơ quan tình báo Ukraine, loại tên lửa này tiếp nối xu hướng phát triển vũ khí tấn công đường không chi phí thấp của Nga, sử dụng động cơ phản lực và được phóng từ mặt đất.

Filin dài 3,5 m, sải cánh 3 m, có thể mang đầu đạn nặng 50 kg hoặc 100 kg. Theo HUR, tên lửa có thể bay ở độ cao cực thấp hoặc lên tới 6 km, đạt tốc độ tối đa 800 km/giờ và tầm bắn 1.200 km.

Một số bộ phận của Filin dường như được chế tạo bằng công nghệ in 3D. HUR cho biết hệ thống điện tử trên tên lửa có cấu hình tương tự các loại tên lửa khác của Nga, nhưng có tỷ lệ linh kiện xuất xứ Trung Quốc cao hơn. Ngoài ra, cơ quan này cho biết Filin sử dụng 35 linh kiện do Mỹ sản xuất.

Theo HUR, Công ty PLAZ sản xuất hệ thống thiết bị trên tên lửa và cũng tham gia chế tạo máy bay không người lái (UAV) Harpiya. Trong khi đó, động cơ R500 trang bị cho Filin do Công ty Reynolds của Nga sản xuất.

Thông tin về Filin được công bố trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tiếp tục diễn ra trong xung đột Nga - Ukraine. Theo phía Ukraine, rạng sáng 22/10, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và đạn chùm đã gây hư hại một số cơ sở giao thông vận tải và y tế tại thủ đô Kiev.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tiến hành ba đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev kể từ tối hôm trước.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã tiến hành một đợt tấn công phối hợp quy mô lớn trong đêm 21/10, sử dụng tên lửa Iskander-M, S-400, Zircon và Onyx, cùng 210 UAV thuộc nhiều loại, trong đó có 110 UAV sử dụng động cơ phản lực. Ông Zelensky cho biết Nga đã phóng 21 tên lửa.

Về phía Nga, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng ngày 22/10 cho biết quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV trong đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông tại Kiev và hạ tầng cảng ở tỉnh Odessa của Ukraine.

Theo Moskva, các mục tiêu bị tấn công bao gồm những cơ sở sản xuất, lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa và tầm trung, UAV cùng linh kiện cho các hệ thống robot quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã đánh trúng một cây cầu đường bộ - đường sắt tại Kiev được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự, các cơ sở tại cảng Kiliya phục vụ việc tiếp nhận, lưu trữ trang thiết bị quân sự từ nước ngoài và một tàu chở hàng đang vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Ukraine xác nhận giao thông qua cầu Yuzhny ở Kiev bị hạn chế sau vụ tấn công. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết một phần hạ tầng tàu điện ngầm bị hư hại. Giới chức tỉnh Vinnytsia cũng thông báo các cơ sở công nghiệp và hạ tầng năng lượng tại địa phương bị ảnh hưởng.