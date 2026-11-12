Tình báo phương Tây tiết lộ năng lực sản xuất tên lửa của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Một quan chức phương Tây giấu tên, dẫn các báo cáo tình báo, tiết lộ rằng dù phần lớn năng lực quân sự thông thường của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel bắt đầu hồi tháng 2, nhưng nước này có thể vẫn còn ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo và đang tiếp tục sản xuất thêm.

Cũng theo báo cáo, mặc dù có những thông tin cho rằng cuộc chiến đã khiến Mỹ thiếu hụt vũ khí, nhưng nước này vẫn còn kho dự trữ lớn bom dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn dự trữ này đã làm cạn kiệt kho vũ khí tại một số khu vực khác.

Báo cáo cho biết các đợt phóng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải sử dụng ít nhất 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, mỗi năm Mỹ chỉ sản xuất khoảng 650 tên lửa loại này, với giá thành 4 triệu USD/quả.

Theo truyền thông Mỹ, ước tính Iran đã phóng hơn 4.900 thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed và ít nhất 2.200 tên lửa đạn đạo kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2.

Thông tin được đưa ra không lâu trước khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố “thành phố tên lửa” mới nằm sâu dưới lòng đất.

Theo hãng thông tấn Tasnim, “thành phố tên lửa” mới của Iran chứa các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng hệ thống phóng. Tuy nhiên, Tasnim không tiết lộ vị trí của cơ sở cũng như số lượng vũ khí được lưu trữ tại đây.

Buổi công bố “thành phố tên lửa’’ có sự tham dự của Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi và Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Majid Mousavi.

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, gần đây cho biết toàn bộ các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV sẽ được chuyển xuống lòng đất. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ các cơ sở này trước nguy cơ bị Mỹ hoặc Israel tập kích.

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thành phố tên lửa mới được công bố là thông điệp rõ ràng gửi tới các đối thủ, đồng thời cảnh báo: “Từ nay trở đi, chính các lực lượng vũ trang Iran sẽ quyết định phạm vi địa lý của cuộc chiến”.

Trong thông điệp cứng rắn gửi tới các quốc gia thù địch, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cảnh báo: “Đừng tính toán sai lầm. Nếu các bên mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ không ngần ngại triển khai biện pháp phòng vệ nhanh chóng và ngoài sức tưởng tượng”.

Chủ tịch Quốc hội Iran đánh giá cao thành tựu mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC, nhấn mạnh giá trị đặc biệt của công trình này khi được phát triển trong bối cảnh Iran phải đối mặt với sức ép lớn, các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, những mối đe dọa quân sự và tình trạng chiến tranh đang diễn ra.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Thành phố tên lửa này chắc chắn là một bộ phận quan trọng trong việc thiết lập năng lực răn đe bền vững - năng lực được hình thành từ sự sẵn sàng phòng thủ, những bước tiến không ngừng và sự đoàn kết dân tộc, qua đó khắc sâu hình ảnh về sức mạnh răn đe của Iran trong nhận thức của đối phương”.

Hình ảnh về thành phố tên lửa ngầm mới do Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 10/11/2026 được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải cùng ngày.

Về phần mình, trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, cho biết Iran đã bảo đảm nguồn dự trữ vũ khí đủ sử dụng trong nhiều năm tới và các lực lượng vũ trang đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông Belali cảnh báo: "Các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu đối phương mắc sai lầm, phản ứng của Iran sẽ mang tính hủy diệt và vô cùng quyết liệt".

Theo ông Belali, Iran đã nâng cao năng lực quân sự sau cuộc chiến Ramadan. Ông đồng thời cho rằng đối phương đang tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội Iran, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Ông nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn đoàn kết, chính sự đoàn kết đó sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng".

Trước đó, Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cùng với Mỹ nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của chính quyền Iran, trong đó có các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trong hơn 8 tháng xung đột, Iran vẫn có khả năng tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc xét trên phương diện quân sự, đồng thời nhắc lại tuyên bố nhiều lần trước đó rằng Iran rất muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn muốn Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran.