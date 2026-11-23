Tên lửa phóng đưa vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất. Ảnh: TASS

Theo báo The Kyiv Post ngày 23/11, cuộc điều tra chung của báo Süddeutsche Zeitung và hai đài phát thanh, truyền hình công cộng WDR và NDR công bố cùng ngày cho biết những cảnh báo về khả năng Nga tiến hành vụ phóng gần đây đã được lưu hành trong một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các đánh giá được cho là có sự tham gia của quân đội Đức và Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND). Theo thông tin điều tra, tàu vũ trụ mang tên Sputnik-S đã được chế tạo hoàn chỉnh và cất giữ tại khu vực ngoại vi Moskva trong nhiều năm.

Các chuyên gia quân sự Đức đã báo cáo về mối đe dọa này với các quan chức chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius. Bộ Quốc phòng Đức từ chối trả lời những câu hỏi cụ thể, viện dẫn tính bảo mật của các cuộc thảo luận nội bộ.

Về phần mình, Đại sứ quán Nga cho biết không có thông tin về những kế hoạch được đề cập và bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng không có cơ sở.

Cơ quan đại diện ngoại giao Nga khẳng định các hoạt động không gian của nước này phục vụ mục đích hòa bình và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Cảnh báo tình báo đề cập khả năng phóng vệ tinh vào tháng 12

Theo cuộc điều tra, các cảnh báo tình báo được chia sẻ vào đầu tháng 11 cho biết vệ tinh có thể được phóng trong vòng 60 ngày tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Không gian của quân đội Đức đánh giá vụ phóng có thể diễn ra vào tháng 12. Theo các thông tin được công bố, tàu vũ trụ này có thể bắt đầu hoạt động ngay sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Tuy nhiên, các thông tin trên mới phản ánh đánh giá tình báo về khả năng triển khai vệ tinh, chưa xác định được ngày phóng chính thức.

Nguy cơ ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở các vệ tinh quân sự

Một vụ nổ hạt nhân trong không gian có thể đe dọa các tàu vũ trụ và vệ tinh phục vụ thông tin liên lạc dân sự, định vị, dự báo thời tiết và hoạt động quân sự.

Sự gián đoạn hoạt động của vệ tinh cũng có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ trên Trái đất phụ thuộc vào thông tin liên lạc và tín hiệu thời gian từ không gian, bao gồm giao dịch tài chính và các mạng lưới cơ sở hạ tầng.

Cuộc điều tra của truyền thông Đức dẫn cảnh báo của Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, rằng một vụ nổ hạt nhân trên quỹ đạo có thể khiến khoảng một phần ba số vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp ngừng hoạt động trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, sau đó tiếp tục gây ra những sự cố khác trong nhiều tháng tiếp theo.

Giới chức Mỹ đã công khai cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng này trong nhiều năm.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 26/3, Tướng Whiting mô tả vũ khí hạt nhân chống vệ tinh là loại vũ khí có tác động không phân biệt mục tiêu, đồng thời cảnh báo một vụ nổ sẽ đe dọa các tàu vũ trụ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tướng Whiting nói: "Nếu được kích nổ trên quỹ đạo, loại vũ khí này sẽ ngay lập tức đe dọa năng lực không gian của mọi quốc gia tại quỹ đạo Trái đất tầm thấp".

Hồi tháng 4, Tướng Whiting cũng cảnh báo về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân chống vệ tinh, cho rằng Moskva xem việc tấn công các năng lực không gian của phương Tây là một cách đối phó với ưu thế quân sự thông thường của Mỹ và NATO.

Hiệp ước năm 1967 cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo

Theo The Kyiv Post, việc đưa vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo Trái đất sẽ vi phạm Hiệp ước Ngoài không gian, có hiệu lực từ năm 1967.

Điều IV của Hiệp ước Ngoài không gian cấm các quốc gia thành viên đưa lên quỹ đạo những vật thể mang vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, bố trí chúng trên các thiên thể hoặc triển khai những loại vũ khí này dưới bất kỳ hình thức nào khác trong không gian vũ trụ.

Nga và Mỹ đều là thành viên của Hiệp ước Ngoài không gian.

Vấn đề này đã trở thành chủ đề đối đầu ngoại giao vào năm 2024, sau khi Washington công khai cáo buộc Moskva phát triển năng lực chống vệ tinh bằng vũ khí hạt nhân.

Ngày 24/4 năm đó, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ và Nhật Bản đề xuất, trong đó tái khẳng định lệnh cấm theo hiệp ước và kêu gọi các quốc gia không phát triển vũ khí hạt nhân được thiết kế riêng để triển khai trên quỹ đạo.

Có 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ dự thảo, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nga lập luận rằng đề xuất cần đề cập đến tất cả các loại vũ khí trong không gian.

Nga từng chứng minh năng lực chống vệ tinh

Ngày 15/11/2021, Nga đã phá hủy một vệ tinh không còn hoạt động của chính mình, Cosmos 1408, trong một cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh phóng từ mặt đất.

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ có thể theo dõi được, cùng nhiều mảnh nhỏ hơn, gây nguy hiểm cho các tàu vũ trụ khác.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết các phi hành gia và nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp do những mảnh vỡ này.

Những lo ngại gần đây tập trung vào hoạt động cơ động của các tàu vũ trụ Nga ở gần vệ tinh của các quốc gia khác.

Hồi tháng 10, công ty giám sát không gian LeoLabs phát hiện một vệ tinh quân sự Nga di chuyển đến gần vệ tinh của ICEYE đang hỗ trợ Ukraine.

Hoạt động cơ động được ghi nhận làm dấy lên lo ngại về khả năng giám sát hoặc gây nhiễu, mặc dù mục đích thực sự của động thái này vẫn chưa được xác định.

Sự việc cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng vệ tinh thương mại đang cung cấp hình ảnh và các dịch vụ khác cho Ukraine cùng các đối tác.