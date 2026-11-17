Đài CNN ngày 16/11 trích dẫn lời các quan chức nắm rõ thông tin tình báo mới nhất mô tả kế hoạch của Iran hiện chỉ dừng lại ở mức tạo ra các phương án dự phòng, chứ chưa phải là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, các âm mưu mà phía Mỹ phát hiện có độ chi tiết rất cao, bao gồm cả các địa điểm và mục tiêu cụ thể, khiến Washington phải khẩn trương xây dựng các kế hoạch ứng phó.

Giới chức Mỹ vẫn đang tranh luận về việc liệu Iran có đủ khả năng hoặc thực sự sẽ thực hiện âm mưu tấn công các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngay trên đất Mỹ hay không. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một tuyên bố mới, phát ngôn viên Nhà Trắng Lauren Bis nhấn mạnh Washington đang "theo dõi mọi mối đe dọa tiềm tàng nhưng vào thời điểm hiện tại, không có mối đe dọa đáng tin cậy nào nhắm vào lãnh thổ Mỹ".

Dù vậy, các quan chức Mỹ coi thông tin tình báo trên là dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng leo thang căng thẳng một cách đáng báo động, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đang chịu áp lực lớn từ các cuộc tấn công quân sự cùng lệnh phong tỏa kinh tế khắc nghiệt của Washington. Theo các nguồn tin, điều này ám chỉ Tehran đang tích cực lên kế hoạch cho các vụ tấn công tiềm tàng ngay trên lãnh thổ Mỹ, mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy họ đã quyết định triển khai thực hiện.

"Việc họ đã thực sự bố trí nhân sự để thực hiện âm mưu này hay chưa vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi”, một nguồn tin nói.

Nguy cơ xảy ra lỗ hổng an ninh ngay ở 'sân nhà'

Trong khi tiến trình đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn bế tắc, Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố xung đột sẽ kết thúc "trong tương lai gần".

Tuy nhiên, theo CNN, những nỗ lực khẩn trương phía sau hậu trường nhằm ngăn chặn mối đe dọa mới nhất phản ánh tính chất bất ổn và khó lường của một cuộc xung đột vốn đã trở nên vô cùng nan giải. Điều này cũng tạo ra nguy cơ chiến dịch quân sự chống Iran, do ông Trump khởi xướng hồi tháng 2 năm nay có thể tác động trực tiếp đến người dân Mỹ theo những cách nghiêm trọng hơn nhiều so với việc giá xăng dầu tăng cao.

Hai nguồn tin tiết lộ các quan chức Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc họp trong tuần qua để thảo luận về cách đối phó với mối đe dọa từ Iran. Sự lo ngại cũng đã khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải di chuyển Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đến cư trú tại một khu nhà ở quân sự vào tuần trước.

Washington cáo buộc Tehran đã theo đuổi các âm mưu nhắm vào các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, bao gồm cả kế hoạch thuê sát thủ ám sát ông Trump vào năm 2024, từ nhiệm kỳ đầu tiên của vị tổng thống Cộng hòa này. Các âm mưu đó chủ yếu tập trung vào việc tìm cơ hội hạ sát các quan chức Mỹ khi họ đi công tác ở nước ngoài.

Các quan chức Mỹ cũng cảnh báo nước này rất dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công bằng vũ khí phi truyền thống. Theo họ, "bom bẩn", loại vũ khí kết hợp vật liệu phóng xạ vào một quả bom thông thường, tương đối dễ chế tạo. Iran không nhất thiết phải đưa các đặc vụ được đào tạo bài bản vào Mỹ, mà chỉ cần thuyết phục một người đang sinh sống tại xứ sở cờ hoa thực hiện cuộc tấn công đó.

Theo một nguồn tin, cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập được thông tin từ phía Iran cho thấy Tehran đã cất giấu các vật liệu chế tạo bom ngay tại Mỹ. Các quan chức vẫn còn bất đồng về mức độ đáng tin cậy của thông tin tình báo này, nhưng họ nhìn chung thừa nhận việc Iran đã bố trí sẵn các vật liệu hạt nhân hoặc hóa chất, có thể được tích hợp vào một loại vũ khí thông thường, là điều rất dễ xảy ra.

"Với tình trạng biên giới lỏng lẻo suốt gần một thập kỷ qua, việc đưa các đặc vụ vào Mỹ, những người có thể thu thập và lắp đặt các thành phần chế tạo bom, là điều cực kỳ dễ dàng", một nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Mỹ giải thích.

Một nguồn tin khác nói nhiều quan chức an ninh Mỹ cho rằng các vật liệu hạt nhân đã được đưa vào nước này từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước. Nói cách khác, năng lực thực hiện kiểu tấn công này của Iran không hề tăng lên, mà điều thay đổi chính là động cơ của họ.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển câu hỏi đến Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, nhưng cơ quan này từ chối bình luận về sự việc.

Trong khi đó, phát ngôn viên của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York tuyên bố Tehran "coi việc sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là phi pháp", đồng thời thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc "sai sự thật và bịa đặt" liên quan đến vấn đề này. Người phát ngôn Iran không đề cập trực tiếp đến thông tin tình báo về kế hoạch sử dụng "bom bẩn".