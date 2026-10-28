Tình báo Mỹ công bố hình ảnh 'máy bay vũ trụ tuyệt mật' của Trung Quốc

Hôm 26/10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) xác nhận bức ảnh lan truyền từ lâu chính là “máy bay vũ trụ tuyệt mật của Trung Quốc”. Theo chuyên trang quân sự The War Zone (TWZ), phiên bản độ phân giải cao mới công bố cho thấy thiết kế của phương tiện rất giống phi cơ X-37B do quân đội Mỹ đang vận hành.

Phương tiện có thân nhỏ giống tàu con thoi, cánh ngắn, 2 cánh đuôi đứng và cửa mở lên phía trên khoang chứa hàng ở giữa thân. Phần đuôi kéo dài có tấm pin mặt trời đang được triển khai. X-37B cũng có những đặc điểm này, dù bản cánh của tàu Trung Quốc rộng hơn đáng kể.

“Thiết kế này cực kỳ giống dòng X-37B, vốn được lắp 3 càng đáp và có thể mang thêm mô-đun chứa thiết bị ở đuôi. Khác biệt đáng kể là phần viền trước cánh”, biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang War Zone nhận định.

Phương tiện được cho là máy bay vũ trụ tuyệt mật của Trung Quốc.

Từ năm 2020, Trung Quốc thực hiện 4 sứ mệnh trên quỹ đạo với cùng một tàu vũ trụ. Sứ mệnh gần nhất bắt đầu ngày 7/2/2026 và con tàu vẫn chưa quay về.

Trong sứ mệnh thứ 3, kéo dài từ ngày 14/12/2023 đến 6/9/2024, tàu thả một số vật thể nhỏ. Danh tính những vật thể này chưa được làm rõ, nhưng có thể chúng được thả ra từ khoang chứa hàng đang mở trong bức ảnh. Trong sứ mệnh hiện tại, phương tiện dường như cũng thả ít nhất một vật thể.

“Trung Quốc có hai mẫu máy bay vũ trụ chính là Thần Long và Đằng Vân”, DIA cho biết trong tài liệu, nhưng không nêu rõ mẫu nào xuất hiện trong ảnh.

Thần Long thường dùng để chỉ phương tiện mà Trung Quốc từng nhiều lần thử nghiệm. Ảnh công bố năm 2007 cho thấy mô hình thử nghiệm hoặc nguyên mẫu của Thần Long gắn dưới oanh tạc cơ H-6.

Trong khi đó, Đằng Vân được Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) giới thiệu năm 2016, theo ý tưởng phóng lên quỹ đạo 2 tầng bằng máy bay mẹ.

Theo TWZ, địa điểm hạ cánh của phương tiện dường như là căn cứ không quân bí mật ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi có một trong những đường băng dài nhất thế giới, khoảng 5.000 m.

DIA thông tin thêm máy bay vũ trụ có khả năng tái sử dụng và tính cơ động cao, phù hợp cho một số nhiệm vụ hơn vệ tinh truyền thống. Những máy bay vũ trụ như X-37B Mỹ và sản phẩm của Trung Quốc có thể đưa vật thể lên quỹ đạo, thậm chí thử nghiệm chúng rồi quay về Trái Đất.

Trung Quốc đang đầu tư mạnh cho năng lực tình báo vũ trụ và đạt nhiều tiến bộ về tên lửa đẩy tái sử dụng. Tháng 8 vừa qua, LandSpace trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên thu hồi tầng tên lửa đẩy tái sử dụng trên đất liền. Trước đó một tháng, CASC cũng thu hồi một tầng đẩy trên biển bằng máy bay chuyên dụng.