Tình báo Mỹ cảnh báo Iran gia tăng hoạt động nhằm vào công dân nước này

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. (Nguồn: CNN)

Theo một quan chức Mỹ, trong bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Clayton cho biết, Washington nhận được thông tin tình báo cho thấy các kế hoạch tấn công gây chết người nhằm vào công dân Mỹ đã bước sang giai đoạn triển khai nâng cao.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận bản ghi nhớ này vào tối 23/10, cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà Washington đang đối mặt.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ trong tuần này yêu cầu nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia cùng gia đình rời khỏi nước sở tại, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng tấn công.

Các cơ quan chuyên trách của Mỹ đánh giá, mối đe dọa đối với công dân Mỹ ở Trung Đông và một số quốc gia khác hiện ở mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2.

Trong tháng 10, Saudi Arabia đã hứng chịu các cuộc tấn công gần như hàng ngày, trong đó có vụ tập kích sân bay quốc tế Riyadh gây thương vong nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, trong ba tuần qua, các chuyên gia phân tích Mỹ đã xem xét kỹ thông tin tình báo về nguy cơ nhắm vào quan chức nước này, trong đó có các đại sứ.

Một số tài liệu chỉ ra Iran có thể đã gài cắm đặc vụ ngay trên lãnh thổ Mỹ. Washington cho biết thêm các kế hoạch của Iran bao gồm cả những mục tiêu tiềm năng ở châu Âu.

Tuy nhiên một quan chức khác lưu ý khả năng tiến hành tấn công của Iran trên lãnh thổ Mỹ và các vùng lãnh thổ hải ngoại khác còn hạn chế, do tham vọng của Tehran lớn hơn năng lực thực tế.

Dù vậy đầu tháng 10, quân đội Mỹ đã rút toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của không quân khỏi một căn cứ ở miền nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được thông tin về mối đe dọa từ Iran nhắm vào cơ sở này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lặng lẽ điều chuyển nhân sự đến và đi tại nhiều cơ quan đại diện khác trong khu vực. Bộ này đã chuyển hầu hết cơ quan đại diện của Mỹ ở Trung Đông sang “trạng thái hoạt động hạn chế”, giúp có thêm quyền chủ động điều chỉnh nhân sự mà không cần thông báo rộng rãi.

(theo AFP)