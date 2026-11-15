Tình báo Israel cảnh báo CIA về âm mưu mới nhằm vào Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo báo Israel Hayom, thông tin trên đã khiến giới chức Mỹ tăng cường các biện pháp an ninh, hạn chế các hoạt động xuất hiện trước công chúng của Tổng thống Trump và chuyển một số quan chức cấp cao đến những địa điểm an toàn.

Phía Iran chưa bình luận gì về thông tin này.

Israel Hayom cho biết khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã suy giảm mạnh trong những ngày gần đây, một phần do những thông tin tình báo mà Mossad chia sẻ với CIA. Các nguồn tin Israel và Mỹ nói với tờ báo rằng những thông tin này là một trong những yếu tố khiến ông Trump gần đây thay đổi cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán với Iran.

Đầu tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc Mossad Roman Gofman đã đến Washington để thảo luận với các quan chức trong chính quyền Mỹ về diễn biến cuộc xung đột. Ông Gofman là một trong những cộng sự thân cận nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông đến Washington trong bối cảnh ông Netanyahu gây sức ép với Tổng thống Trump nhằm nối lại các hoạt động quân sự chống Iran.

Ngày 12/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ không triển khai các biện pháp cứng rắn hơn trong cuộc xung đột với Iran theo đề nghị của một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ, trong đó kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran trong đêm 8/7, cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz. Khoảng 25% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng trên thế giới được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Sau đó, chính quyền Mỹ phát đi tín hiệu sẽ chấm dứt sử dụng sức mạnh quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran và chuyển sang tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế nước này thông qua các biện pháp trừng phạt.