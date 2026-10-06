Tình báo Đức cảnh báo đối đầu với Nga bước sang giai đoạn nguy hiểm

Phát biểu tại phiên điều trần thường niên trước Quốc hội Đức ngày 5/10, ông Jäger nhận định, Nga hiện là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng nhất đối với an ninh Đức. Theo ông, tình trạng đối đầu giữa Berlin và Moskva đã chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực nhằm vào Đức không thể xem nhẹ.

Tuy nhiên, cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức đánh giá hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo cơ quan này, kịch bản đáng lưu ý hơn là Nga có thể tiến hành các hoạt động quân sự với cường độ thấp nhằm vào các nước Baltic để thăm dò phản ứng cũng như mức độ đoàn kết của NATO.

Ông Jäger đồng thời cảnh báo, không nên cho rằng những căng thẳng giữa Đức và Nga sẽ tự động chấm dứt khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Theo ông, những bất đồng và đối đầu chiến lược giữa hai bên có thể tiếp tục kéo dài.

Những đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang xem xét tăng cường năng lực của cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức. Giới chức cơ quan này cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành vẫn đặt ra nhiều hạn chế đối với hoạt động tình báo, trong đó có những quy định được hình thành sau Thế chiến II nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền hạn của các cơ quan an ninh.

Theo kế hoạch được chính phủ Đức công bố, Berlin dự kiến thúc đẩy cải cách khuôn khổ pháp lý dành cho cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức trong mùa Thu hoặc mùa Đông năm nay. Những thay đổi được đề xuất nhằm cho phép cơ quan tình báo có thêm công cụ ứng phó với các mối đe dọa mới, trong đó có các hoạt động trên không gian mạng.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức hiện chủ yếu tập trung vào hoạt động thu thập và phân tích thông tin tình báo. Việc mở rộng quyền hạn cho cơ quan này được cho là sẽ tạo điều kiện để Đức chủ động hơn trong ứng phó với các nguy cơ an ninh, song cũng đặt ra yêu cầu về cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực.