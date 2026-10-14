Tình báo Anh cảnh báo nguy cơ khủng bố từ nhóm cực hữu gia tăng

Cực đoan hóa trong giới trẻ

Theo truyền thông Anh, ông Ken McCallum, Giám đốc Cơ quan An ninh Anh (MI5), cho biết xu hướng các phần tử cực hữu chuyển từ tư tưởng cực đoan sang bạo lực là diễn biến nổi bật nhất trong các vụ việc cơ quan này xử lý suốt một năm qua, góp phần khiến mức độ đe dọa khủng bố tại Anh gia tăng.

MI5 ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp quan điểm chống nhập cư và bài Hồi giáo chuyển thành ý định khủng bố, với mục tiêu có thể là người nhập cư, cộng đồng Hồi giáo, các trung tâm tiếp nhận người nhập cư và khách sạn dành cho người xin tị nạn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhóm cực hữu Patriot Platform tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối người nhập cư tại Portsmouth và Dover trong mùa thu năm nay. Các vụ việc có động cơ phân biệt chủng tộc và tôn giáo tại Anh cũng tăng lên mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, giới trẻ ngày càng dễ bị lôi kéo vào chủ nghĩa khủng bố cực hữu. Ông McCallum tiết lộ MI5 từng điều tra một thiếu niên 13 tuổi bị cực đoan hóa trong năm nay. Năm ngoái, một thiếu niên 16 tuổi ở Scotland bị tuyên án 10 năm tù sau khi nhận tội lên kế hoạch phóng hỏa một trung tâm Hồi giáo tại Greenock nhằm sát hại hàng loạt người.

Người đứng đầu MI5 cũng cảnh báo tình trạng bạo lực nhắm vào các nhân vật chính trị, tổ chức tôn giáo và cộng đồng đang gia tăng, phản ánh nguy cơ cực đoan hóa ngày càng nghiêm trọng.

Một mối lo ngại khác là khả năng các quốc gia thù địch và tổ chức khủng bố lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển vũ khí sinh học nguy hiểm.

Tháng trước, Anthropic, công ty phát triển mô hình AI Claude, cho biết đã ghi nhận năm trường hợp sử dụng mô hình theo cách có thể hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học. Công ty cảnh báo việc lạm dụng công nghệ có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc MI5 cho rằng AI còn có thể giúp tin tặc tiến hành tấn công mạng, hỗ trợ khủng bố lên kế hoạch, điều khiển thiết bị bay không người lái và tạo nội dung tuyên truyền cực đoan nhắm đến từng cá nhân.

Để ứng phó, MI5 sẽ thành lập Trung tâm Đánh giá Mối đe dọa AI, phối hợp chuyên gia từ nhiều cơ quan chính phủ nhằm xác định mức độ nguy hiểm thực tế của công nghệ này.

Theo Giám đốc MI5, các mối đe dọa từ quốc gia thù địch cũng đã tăng gấp bốn lần trong thập niên qua, hiện có quy mô tương đương nhiệm vụ chống khủng bố của cơ quan này. Ông nhận định Anh đang bước vào một kỷ nguyên mới về an ninh quốc gia, khi các nguy cơ ngày càng đa dạng và khó lường.