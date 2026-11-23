Tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên một lần nữa trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ sức nóng của chương trình thực tế Hậu Hội Hữu Kỳ, nơi những người bạn từng thân thiết có cơ hội gặp lại, đối diện với những hiểu lầm và khoảng cách hình thành theo thời gian.

Giữa làn sóng khán giả mong muốn chứng kiến các nghệ sĩ hàn gắn tình bạn, Dương Mịch và Đường Yên là hai cái tên được nhắc đến nhiều. Theo một số trang tin giải trí Trung Quốc, ê kíp chương trình từng ngỏ lời mời hai nữ diễn viên nhưng không nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Dương Mịch và Đường Yên trực tiếp xác nhận.

Dương Mịch và Đường Yên bất ngờ được nhắc tên giữa sức nóng của chương trình thực tế Hậu Hội Hữu Kỳ.

Sự quan tâm của công chúng không phải ngẫu nhiên. Trước khi trở thành hai ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch và Đường Yên từng có tình bạn thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai nữ diễn viên quen biết khi tham gia bộ phim cổ trang đình đám Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, phát sóng năm 2009.

Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai Đường Tuyết Kiến, còn Đường Yên hóa thân thành Tử Huyên. Dù không đóng cặp với nhau, hai người đẹp vẫn trở nên thân thiết sau thời gian làm việc chung. Tình bạn từ phim trường nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ gần gũi ngoài đời, thường xuyên được thể hiện qua những lần gặp gỡ, chụp ảnh và tương tác trên mạng xã hội.

Dương Mịch và Đường Yên từng là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ sau khi hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3.

Năm 2013, khi Đường Yên trải qua những ồn ào tình cảm với nam diễn viên Khưu Trạch, Dương Mịch công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn thân. Những động thái bảo vệ Đường Yên của nữ diễn viên khi ấy từng nhận được nhiều sự đồng tình, góp phần khiến cả hai được xem là đôi bạn thân tiêu biểu trong giới giải trí Trung Quốc.

Đỉnh điểm của tình bạn ấy là đám cưới Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại Bali vào tháng 1/2014. Giữa nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, Dương Mịch chỉ lựa chọn Đường Yên làm phù dâu. Trong một khoảnh khắc đáng nhớ, nữ diễn viên còn trực tiếp trao bó hoa cưới cho bạn thân với mong muốn Đường Yên sớm tìm được hạnh phúc.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2015, công chúng bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai ngôi sao. Cùng hoạt động trong nhóm diễn viên nữ nổi bật thế hệ 1985, Dương Mịch và Đường Yên thường xuyên bị đặt lên bàn cân về nhan sắc, diễn xuất và thành tích phim ảnh.

Tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên dần trở thành chủ đề bàn luận khi cả hai liên tục bị so sánh về nhan sắc và sự nghiệp.

Đặc biệt, cả hai cùng đảm nhận nhân vật Triệu Mặc Sênh trong hai phiên bản của Bên Nhau Trọn Đời. Đường Yên đóng bản truyền hình, còn Dương Mịch xuất hiện trong bản điện ảnh. Sự trùng hợp khiến những cuộc tranh luận, so sánh diễn xuất giữa hai nữ diễn viên xuất hiện liên tục.

Cũng trong năm 2015, Đường Yên đóng chính Người Tình Kim Cương, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba, khi đó là nghệ sĩ thuộc công ty do Dương Mịch đồng sáng lập, gây chú ý với vai Cao Văn. Những tranh cãi về sức hút của hai nhân vật tiếp tục khiến cộng đồng người hâm mộ đối đầu. Dù vậy, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy Dương Mịch chủ động gây bất lợi cho Đường Yên.

Dương Mịch và Đường Yên từng vướng nhiều đồn đoán về mối quan hệ khi những tương tác thân thiết giữa hai người ngày càng thưa thớt.

Một dấu mốc khác được nhắc đến là sinh nhật Đường Yên ngày 6/12/2016. Dương Mịch gửi lời chúc bạn thân sớm gặp được người phù hợp, trong khi cùng ngày, Đường Yên và La Tấn chính thức công khai chuyện tình cảm. Sự việc khiến nhiều người suy đoán Dương Mịch không biết trước tin vui của bạn, song đây vẫn chỉ là cách diễn giải từ phía khán giả.

Tháng 3/2017, tài khoản phòng làm việc của Đường Yên bất ngờ chia sẻ một bài viết có nội dung so sánh bất lợi cho Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bài đăng nhanh chóng bị xóa. Phía phòng làm việc Đường Yên sau đó thông báo tài khoản bị đánh cắp và đã trình báo nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh thân thiết trong quá khứ của Dương Mịch và Đường Yên vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Đến năm 2018, khi Đường Yên kết hôn với La Tấn tại Vienna, Dương Mịch không tham dự mà gửi lời chúc trên mạng xã hội. Những năm sau đó, hai diễn viên hiếm khi công khai tương tác dù đôi lúc cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Gần đây, một đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc được cho là Dương Mịch quay đầu nhìn Đường Yên tại sự kiện tiếp tục được chia sẻ. Nhiều người xem đây là chi tiết gợi nhớ tình bạn năm xưa, nhưng một ánh nhìn ngắn không đủ để xác định suy nghĩ hay tình trạng quan hệ hiện tại của hai nghệ sĩ.

Đáng chú ý, Dương Mịch và Đường Yên chưa từng công khai xác nhận mâu thuẫn hay tiết lộ nguyên nhân khiến họ ít xuất hiện bên nhau. Những giả thuyết về cạnh tranh tài nguyên, xung đột ê kíp hoặc bất đồng cá nhân đến nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện bên nhau, Dương Mịch và Đường Yên chưa từng công khai xác nhận mâu thuẫn hay tuyên bố chấm dứt tình bạn.

Sau nhiều năm, Dương Mịch và Đường Yên đều có sự nghiệp riêng và tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý trong làng giải trí. Dù tình bạn có còn như trước hay không, hình ảnh hai nữ diễn viên đồng hành từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 đến đám cưới năm 2014 vẫn là ký ức đẹp với nhiều khán giả từng theo dõi họ.