Park Bo Gum là một trong những nam diễn viên được yêu mến tại làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ bởi ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên mà còn nhờ tính cách thân thiện. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, tình bạn lâu năm giữa anh và nam diễn viên Kwak Dong Yeon cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Ngày 21/11, đài tvN đăng tải đoạn video đặc biệt hé lộ về chương trình giải trí mới Bogum Magic 2. Trong đó, Park Bo Gum khiến khán giả chú ý khi trực tiếp cầm tông đơ, cắt tóc cho người bạn thân Kwak Dong Yeon trước ngày nam diễn viên lên đường nhập ngũ.

Park Bo Gum và Kwak Dong Yeon có tình bạn kéo dài 10 năm qua.

Đính kèm đoạn video, phía nhà đài viết: "Dong Yeon cắt tóc để chuẩn bị nhập ngũ. Park Bo Gum trực tiếp chỉnh sửa mái tóc, gửi gắm mong muốn bạn mình sẽ có một hành trình quân ngũ bình an".

Hình ảnh nam diễn viên ngồi tập trung, cẩn thận thực hiện từng thao tác khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong video, Kwak Dong Yeon ngồi trên ghế, hoàn toàn tin tưởng giao mái tóc cho người bạn thân. Trong khi đó, Park Bo Gum cầm tông đơ, chăm chú cắt tỉa và chỉnh sửa từng phần tóc.

Không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc chuẩn bị nhập ngũ, hành động của Park Bo Gum còn cho thấy tình cảm đặc biệt anh dành cho người bạn đồng hành suốt nhiều năm. Việc tự tay cắt tóc cho Kwak Dong Yeon cũng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trước khi cả hai tạm thời xa nhau vì lịch trình cá nhân.

Cả hai có tình bạn đẹp sau khi đóng phim chung.

Tình bạn của hai nam diễn viên bắt đầu từ năm 2016, khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Mây Họa Ánh Trăng (Love in the Moonlight) của đài KBS2. Trong tác phẩm, Park Bo Gum đảm nhận vai Thế tử Lee Young, còn Kwak Dong Yeon hóa thân thành Kim Byung Yeon, người cận vệ luôn sát cánh bên nhân vật chính. Từ mối quan hệ thân thiết trên màn ảnh, cả hai tiếp tục duy trì tình bạn ngoài đời thực trong gần 10 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Kwak Dong Yeon từng dành nhiều lời khen cho người anh thân thiết. Nam diễn viên nhận xét Park Bo Gum luôn đối xử chân thành với những người xung quanh, đồng thời là người có thể mang đến sự an ủi và động viên cho người khác. Anh cũng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi được chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận những điều tốt đẹp ấy từ người bạn của mình.

Đầu năm nay, cả hai tiếp tục có dịp đồng hành trong chương trình Bogum Magic, phát sóng trên tvN từ tháng 1. Cùng với Lee Sang Yi, họ tham gia vận hành một tiệm cắt tóc tại vùng nông thôn, mang đến nhiều khoảnh khắc gần gũi và thú vị. Đến tháng 4, Kwak Dong Yeon còn ký hợp đồng độc quyền với The Black Label, công ty quản lý của Park Bo Gum, chính thức trở thành đồng nghiệp cùng công ty với người bạn thân.

Tuy nhiên, Kwak Dong Yeon đã nhập ngũ vào ngày 25/8, do đó không thể tiếp tục đồng hành cùng các thành viên trong mùa thứ hai của chương trình. Đoạn video mới được công bố mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi lại khoảnh khắc Park Bo Gum trực tiếp cắt tóc cho bạn trước ngày nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Bogum Magic 2 dự kiến lên sóng ngày 29/11, với sự góp mặt của Park Bo Gum, Lee Sang Yi và thành viên mới Go Kyung Pyo. Tuy nhiên, chương trình cũng gặp biến động sau khi Go Kyung Pyo vướng vào vụ tai nạn liên quan đến việc lái xe khi sử dụng rượu bia hôm 14/11. Phía sản xuất quyết định giảm tối đa thời lượng xuất hiện của nam diễn viên. Trước đó, video quảng bá có sự góp mặt của anh trên tài khoản SNS chính thức của chương trình cũng đã bị xóa.