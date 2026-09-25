Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chính thức tái hợp trong Thịnh Hạ Tươi Sáng

Ngay sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại, Youku nhanh chóng công bố phần tiếp theo mang tên Thịnh Hạ Tươi Sáng. Dự án được đưa vào danh sách phim năm 2027 của nền tảng, tiếp tục quy tụ đội ngũ sáng tạo chủ chốt của phần trước. Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên sẽ trở lại với hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào, tiếp tục câu chuyện tình cảm sau khi cả hai bước vào hôn nhân.

Theo Sohu, thông tin về Thịnh Hạ Tươi Sáng được hé lộ ngày 16/9, khi Youku công bố danh sách phim năm 2027 và tung poster khái niệm của dự án. Poster mang dòng chữ "Ồn ào trao ta, thiên vị dành cho em. Mùa hè có gió, nhân gian tươi sáng", tiếp tục duy trì tinh thần hình ảnh quen thuộc của Đầu Xuân Tươi Sáng. Phim dự kiến phát sóng độc quyền trên Youku trong năm 2027.

Thịnh Hạ Tươi Sáng được Youku đưa vào danh sách phim năm 2027. Ảnh: Youku

Điểm đáng chú ý là phần tiếp theo vẫn được thực hiện bởi ê-kíp chủ chốt của Đầu Xuân Tươi Sáng. Biên kịch Cao Tiểu Nhàn tiếp tục đảm nhận phần kịch bản, trong khi Youku và Thiên Dư Studio tiếp tục đồng hành. Việc giữ lại đội ngũ sáng tạo phía sau giúp Thịnh Hạ Tươi Sáng có cơ sở duy trì màu sắc từng tạo nên dấu ấn cho phần trước.

Thịnh Hạ Tươi Sáng sẽ kể câu chuyện gì?

Nếu Đầu Xuân Tươi Sáng tập trung vào quá trình Loan Niệm và Thượng Chi Đào trải qua khoảng cách, tổn thương rồi tìm lại nhau, phần tiếp theo sẽ mở sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Thịnh Hạ Tươi Sáng được xây dựng từ kịch bản nguyên tác do Cao Tiểu Nhàn sáng tác, thay vì tiếp tục chuyển thể một phần tiểu thuyết có sẵn.

Câu chuyện sẽ tiếp nối mối quan hệ của Loan Niệm và Thượng Chi Đào sau khi hai người tiến đến hôn nhân. Thay vì xoay quanh việc liệu cả hai có thể đến được với nhau, phần mới tập trung vào cuộc sống khi tình yêu bước sang giai đoạn ổn định hơn.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục đảm nhận Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Ảnh: Youku

Đó có thể là những khác biệt trong thói quen sinh hoạt, áp lực công việc, trách nhiệm gia đình hay cách hai người duy trì sự gắn kết sau khi trở thành vợ chồng. Những vấn đề vốn rất đời thường này lại có thể trở thành thử thách mới đối với một bộ phim tình cảm, bởi câu chuyện không còn dựa quá nhiều vào cảm giác hồi hộp của giai đoạn yêu đương.

Việc chuyển trọng tâm từ tình yêu sang hôn nhân cũng tạo ra một hướng đi khác cho Thịnh Hạ Tươi Sáng. Khán giả không còn chờ đợi một cái kết cho chuyện tình Loan Niệm và Thượng Chi Đào, mà sẽ theo dõi cách hai nhân vật tiếp tục đồng hành khi đã trở thành một gia đình.

Đây cũng là bài toán không đơn giản với biên kịch Cao Tiểu Nhàn. Những khoảnh khắc rung động, hiểu lầm hay tái hợp vốn dễ tạo cao trào trong phim ngôn tình. Trong khi đó, những câu chuyện sau hôn nhân đòi hỏi cách xây dựng nhân vật và tình huống đủ tinh tế để những điều bình thường vẫn tạo được sự đồng cảm.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tái hợp

Việc Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở lại là thông tin được khán giả quan tâm đặc biệt sau khi Thịnh Hạ Tươi Sáng được công bố. Hai diễn viên tiếp tục đảm nhận Loan Niệm và Thượng Chi Đào, qua đó giữ nguyên cặp đôi trung tâm đã tạo được nhiều dấu ấn ở phần trước. Các cập nhật mới về dự án cũng cho biết cặp đôi dự kiến bắt đầu ghi hình vào tháng 12.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên xây dựng mối quan hệ tình cảm theo hướng trưởng thành, chú trọng vào những thay đổi nhỏ trong ánh mắt, cách đối thoại và khoảng cách giữa hai nhân vật. Chính sự tiết chế này giúp Loan Niệm và Thượng Chi Đào tạo được cảm giác gần gũi thay vì chỉ dựa vào những tình huống lãng mạn quen thuộc.

Cặp đôi Loan Niệm và Thượng Chi Đào sẽ bước vào câu chuyện sau hôn nhân trong Thịnh Hạ Tươi Sáng. Ảnh: NSX

Sự tái hợp của hai diễn viên vì thế cũng giúp Thịnh Hạ Tươi Sáng duy trì được mối liên kết với phần trước. Khán giả đã quen thuộc với Loan Niệm và Thượng Chi Đào sẽ không phải làm lại từ đầu với một cặp đôi mới, trong khi câu chuyện có thể trực tiếp tiếp tục từ những gì phần đầu để lại.

Đặc biệt, việc Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục đóng chính cũng khiến câu chuyện hôn nhân của hai nhân vật có thêm cơ sở để phát triển. Nếu phần đầu đặt câu hỏi về việc hai người có thể vượt qua những khoảng cách để ở bên nhau, phần tiếp theo sẽ đặt họ trước một câu hỏi khác: làm thế nào để duy trì tình yêu khi cuộc sống chung bắt đầu xuất hiện những vấn đề thực tế.

Áp lực từ thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng

Việc Thịnh Hạ Tươi Sáng được công bố ngay sau khi phần đầu kết thúc phần nào cho thấy sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng. Bộ phim có Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính nhanh chóng tạo hiệu ứng trên nền tảng Youku, đạt hơn 10.000 điểm nhiệt chỉ sau vài ngày phát sóng.

Đến ngày 10/9, Đầu Xuân Tươi Sáng ghi nhận thị phần lượt xem hiệu quả của phim đạt 40,3% và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều trong 13 ngày.

Không chỉ tạo hiệu ứng trong nước, tác phẩm còn gây chú ý khi xuất hiện trên Netflix. Việc một bộ phim tình cảm đô thị Trung Quốc tiếp cận thêm khán giả quốc tế góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của câu chuyện Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Thành công của phần đầu đồng nghĩa Thịnh Hạ Tươi Sáng sẽ bước vào giai đoạn sản xuất với mức kỳ vọng cao hơn. Việc giữ nguyên Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên giúp phần mới duy trì lợi thế về mặt nhân vật và phản ứng hóa học giữa hai diễn viên. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu về một câu chuyện đủ mới để phần tiếp theo không chỉ lặp lại công thức của tác phẩm trước.

Từ chuyện yêu đến chuyện sống cùng nhau

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục đồng hành trong chặng đường mới của hai nhân vật. Ảnh: Youku

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Thịnh Hạ Tươi Sáng nằm ở việc bộ phim lựa chọn kể về giai đoạn sau khi Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã trở thành vợ chồng.

Nếu những rung động ban đầu thường được xây dựng từ những cuộc gặp gỡ, khoảng cách và quá trình hai người dần hiểu nhau, hôn nhân lại mở ra một thế giới khác. Khi không còn phải tìm cách chinh phục đối phương, cả hai phải học cách dung hòa những khác biệt trong cuộc sống hàng ngày.

Đây cũng là chất liệu phù hợp với màu sắc trưởng thành vốn được xây dựng từ Đầu Xuân Tươi Sáng. Thay vì đẩy nhân vật vào những biến cố quá lớn, Thịnh Hạ Tươi Sáng có thể khai thác những vấn đề gần gũi hơn như công việc, gia đình, thói quen và cách hai người cùng đưa ra lựa chọn trong cuộc sống.

Với kịch bản nguyên tác, Cao Tiểu Nhàn có thêm không gian để mở rộng câu chuyện mà không bị giới hạn bởi nội dung của tiểu thuyết. Điều này cũng đồng nghĩa phần tiếp theo có thể xây dựng một chặng đường mới cho Loan Niệm và Thượng Chi Đào, thay vì chỉ kéo dài câu chuyện cũ.

Phần tiếp theo được kỳ vọng trong năm 2027

Thịnh Hạ Tươi Sáng hiện đã được xác nhận nằm trong danh sách phim năm 2027 của Youku. Dự án tiếp tục do ê-kíp chủ chốt của Đầu Xuân Tươi Sáng thực hiện, đồng thời có sự trở lại của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Thông tin về thời điểm khai máy vào tháng 12/2026 cũng đang được cập nhật, trong khi lịch phát sóng cụ thể chưa được công bố.

Điều khiến phần tiếp theo được chú ý không chỉ nằm ở việc hai diễn viên chính tái hợp, mà còn ở hướng phát triển câu chuyện. Sau khi Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã đi qua giai đoạn yêu đương nhiều cảm xúc, Thịnh Hạ Tươi Sáng sẽ phải tìm được cách biến cuộc sống hôn nhân thành một hành trình đủ hấp dẫn để khán giả tiếp tục đồng hành.

Từ một câu chuyện về hai người tìm thấy nhau, phần tiếp theo sẽ kể về cách họ cùng nhau sống tiếp sau khi đã tìm được người đồng hành. Với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở lại, Loan Niệm và Thượng Chi Đào sẽ tiếp tục có thêm một mùa "tươi sáng", lần này trong một chặng đường trưởng thành hơn của tình yêu.