Tỉnh Bách Nhiên nhận nhiều chỉ trích từ công chúng

Tỉnh Bách Nhiên đang trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tranh luận liên quan đến cách tương tác với bạn diễn Tôn Thiên và bạn gái Lưu Văn sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Những ý kiến trái chiều tăng lên sau khi nam diễn viên xuất hiện cùng Lưu Văn tại concert của Lý Vinh Hạo tối 25/9.

Trước đó, trong thời gian quảng bá Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thường xuyên có những màn tương tác thu hút sự chú ý. Hai diễn viên lần lượt đảm nhận Loan Niệm và Thượng Chi Đào, tạo thành cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích.

Tỉnh Bách Nhiên liên tiếp vướng tranh cãi sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc.

Đáng chú ý, tại một buổi fan meeting ngày 13/9, Tỉnh Bách Nhiên được ghi lại khoảnh khắc chủ động nắm tay Tôn Thiên. Hành động này tiếp tục làm tăng sức nóng cho cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào, nhưng cũng trở thành một trong những chi tiết được nhắc lại khi tranh cãi về nam diễn viên nổ ra.

Nguyên nhân nằm ở việc Tỉnh Bách Nhiên ngoài đời được cho là đang có mối quan hệ tình cảm lâu năm với siêu mẫu Lưu Văn. Vì vậy, một bộ phận người hâm mộ cho rằng những tương tác quá thân mật với bạn diễn khiến họ cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi hiệu ứng couple của Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn còn mạnh.

Tranh luận tiếp tục nóng lên tối 25/9, khi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng xuất hiện tại concert của Lý Vinh Hạo. Cả hai có những hành động thể hiện sự thân mật. Đáng chú ý, bạn thân của Lý Vinh Hạo còn nhắc đến mối quan hệ của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn trên sân khấu.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng xuất hiện tại concert của Lý Vinh Hạo.

Hình ảnh này khiến một bộ phận fan couple Loan Niệm - Thượng Chi Đào phản ứng. Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên nhanh chóng trở lại với đời tư sau khi bộ phim kết thúc, trong khi nhóm khán giả khác cho rằng diễn viên và nhân vật cần được tách biệt, đồng thời đời sống tình cảm của nghệ sĩ không nên bị chi phối bởi kỳ vọng của người xem.

Đến ngày 27/9, Tỉnh Bách Nhiên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh luận trên. Nam diễn viên xuất hiện tại sân bay với trạng thái khá thoải mái, vui vẻ cười và vẫy tay chào người hâm mộ. Trong khi đó, Lưu Văn cũng trở thành tâm điểm bàn luận dù không phải người trực tiếp tham gia vào những tương tác giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên.

Ồn ào thậm chí khiến chuyện tình cảm trong quá khứ của Tỉnh Bách Nhiên với Nghê Ni bị cộng đồng mạng đào lại. Một số khán giả trung lập lên tiếng cho rằng những người phụ nữ từng hoặc đang có quan hệ tình cảm với nam diễn viên không nên trở thành mục tiêu công kích chỉ vì tranh cãi xoay quanh một bộ phim.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều chủ đề kêu gọi khán giả phân biệt Tỉnh Bách Nhiên với Luke - nhân vật anh thể hiện trong phim. Quan điểm này cho rằng sức hút của một cặp đôi màn ảnh không đồng nghĩa với việc diễn viên phải duy trì hình ảnh tương tự trong đời thực.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn có kế hoạch tiếp tục câu chuyện bằng phần 2 mang tên Thịnh Hạ Tươi Sáng.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn có kế hoạch tiếp tục câu chuyện bằng phần 2 mang tên Thịnh Hạ Tươi Sáng. Youku xác nhận Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục đảm nhận hai vai chính, dự kiến khai máy vào tháng 12/2026 và phát sóng trong năm 2027.

Vụ việc hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức từ Tỉnh Bách Nhiên hay Lưu Văn. Trong khi tranh luận tiếp tục diễn ra, câu chuyện cũng cho thấy sức ảnh hưởng của hiệu ứng couple đối với đời sống của diễn viên, đồng thời đặt ra ranh giới giữa nhân vật hư cấu và đời tư nghệ sĩ.