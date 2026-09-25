Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn ngồi sát nhau khi dự sự kiện, Chanel xứng danh 'bà mai'

Không gian triển lãm nghệ thuật la Galerie du 19M do Chanel tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang náo loạn mạng xã hội xứ Trung. Sự kiện quy tụ những gương mặt quen thuộc, đình đám như Châu Tấn, Trương Quân Ninh cùng cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên ngồi cùng Lưu Văn, Châu Tấn và Trương Quân Ninh tại sự kiện của Chanel.

Trong các đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, dù không trò chuyện quá nhiều do không gian sự kiện, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vẫn gây chú ý khi ngồi sát bên nhau ở hàng ghế đầu. Cả hai giữ tinh thần thoải mái, liên tục hướng về phía ống kính máy ảnh và nở nụ cười tươi tắn, tự nhiên.

Là hai đại sứ thương hiệu của nhà mốt Pháp, cả hai trong lần xuất hiện này tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong tư duy chọn đồ mỗi khi cùng dự sự kiện. Cùng ưu tiên gam màu đen, Tỉnh Bách Nhiên chọn tinh thần tối giản trong set đồ gọn gàng, lịch lãm.

Trong khi đó, Lưu Văn chọn chiếc váy cổ V dáng dài tôn trọn vóc dáng cùng thần thái siêu mẫu quốc tế. Sự kết nối tự nhiên, không cần phô trương ấy giúp cụm từ "Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng xuất hiện tại show thời trang" nhanh chóng lọt Top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra phong cách ăn mặc của Tỉnh Bách Nhiên tối 24/9 theo tinh thần tối giản, lịch lãm, hệt như tạo hình của Luke trong phim "Đầu Xuân Tươi Sáng".

Chính sự ăn ý ngầm ấy đã trở thành dấu ấn rất riêng của cả hai qua từng mùa mốt. Mỗi lần xuất hiện chung trong không gian của Chanel, cặp đôi lại khiến công chúng trầm trồ bởi khí chất sang trọng cùng sự tiết chế đầy tinh tế, vừa vặn.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn gặp nhau lần đầu vào năm 2019 cũng qua các hoạt động của Chanel. Cùng xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu này cũng là động thái thay lời thừa nhận "chúng tôi đang yêu" của cặp đôi. Vì thế, Chanel được coi là "bà mai" cho mối tình của 2 đại sứ.

Dù hẹn hò nhiều năm, cả hai lựa chọn không phô trương về chuyện tình cảm trước truyền thông. Hơn 1 năm trở lại đây, tin đồn cả hai bí mật kết hôn cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tuy nhiên, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên đều không phản hồi.