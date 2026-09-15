Tỉnh Bách Nhiên gây tranh luận vì thân mật với bạn diễn

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đang trở thành tâm điểm bàn luận sau khoảnh khắc nắm tay tại một sự kiện dành cho bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Hành động vốn khiến người hâm mộ thích thú vì gợi lại một cảnh trong phim, nhưng đồng thời cũng tạo ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Tại buổi giao lưu sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc, Tỉnh Bách Nhiên có động tác ra hiệu về phía Tôn Thiên khi nữ diễn viên đang đứng phía sau. Sau đó, cô tiến lại gần và nắm tay bạn diễn. Cả hai cùng cười và có biểu cảm khá ngượng ngùng trước sự chứng kiến của khán giả.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên gây chú ý với khoảnh khắc tương tác thân mật sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được tìm kiếm, bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng đây đơn thuần là màn tương tác nhằm chiều lòng người hâm mộ của bộ phim. Đặc biệt, hành động nắm tay được nhận xét khá giống một phân cảnh từng gây chú ý trong Đầu Xuân Tươi Sáng, qua đó tạo thêm hiệu ứng cho cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào sau khi tác phẩm đã khép lại.

Tuy nhiên, sự thân mật của hai diễn viên cũng kéo theo luồng ý kiến khác. Một số cư dân mạng cho rằng màn tương tác có phần dễ gây hiểu lầm, nhất là trong bối cảnh Tỉnh Bách Nhiên được biết đến với mối quan hệ tình cảm cùng siêu mẫu Lưu Văn. Từ đó, hành động nắm tay Tôn Thiên trở thành đề tài tranh luận thay vì chỉ được nhìn nhận như một khoảnh khắc giao lưu giữa hai bạn diễn.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đang là cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Sự chú ý dành cho màn tương tác cũng cho thấy sức hút của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận Loan Niệm, một tổng tài có vẻ ngoài lạnh lùng, trong khi Tôn Thiên vào vai Thượng Chi Đào, cô gái trẻ bước vào môi trường công sở và có mối quan hệ tình cảm với Loan Niệm.

Câu chuyện của hai nhân vật trải qua nhiều cung bậc, từ tình yêu, những khoảnh khắc ngọt ngào đến biến cố khiến họ mất niềm tin và rạn nứt. Phần sau của phim tập trung vào hành trình hai người từng bước tháo gỡ hiểu lầm, xây dựng lại niềm tin và tìm cách hàn gắn mối quan hệ. Tập cuối lên sóng ngày 9/9 với kết thúc viên mãn dành cho cặp đôi.

Trong thời gian phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng cũng tạo được độ thảo luận đáng kể trên mạng xã hội. Sức hút của tác phẩm giúp Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được chú ý trong thời gian gần đây. Vì vậy, những tương tác giữa họ ngoài nội dung phim tiếp tục nhận được sự quan tâm của người xem.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại, sức hút của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Với khoảnh khắc tại sự kiện vừa qua, phản ứng trái chiều của khán giả phần nào cho thấy ranh giới giữa hiệu ứng màn ảnh và đời thực luôn được quan tâm, đặc biệt với những cặp đôi có phản ứng hóa học tốt. Một hành động ngắn trên sân khấu có thể khiến người hâm mộ thích thú, nhưng cũng dễ trở thành đề tài tranh luận khi được đặt bên ngoài câu chuyện của tác phẩm.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại, sức hút của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Và với Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên, khoảnh khắc nắm tay tưởng như chỉ là một màn tương tác dành cho người hâm mộ lại tiếp tục kéo cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý.