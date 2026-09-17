Tỉnh Bách Nhiên gây sốt khi đăng ảnh cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức khép lại sau hành trình 24 tập, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả yêu thích chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Ngay thời điểm bộ phim nói lời tạm biệt, Tỉnh Bách Nhiên có động thái đặc biệt dành cho nhân vật mà anh đảm nhận.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải loạt hình ảnh liên quan đến Loan Niệm cùng dòng trạng thái: “Đầu Xuân Tươi Sáng hôm nay đóng máy rồi”. Anh đồng thời chia sẻ lại những tư liệu từng chuẩn bị cho nhân vật trong giai đoạn tiền kỳ, từ đó hồi tưởng hành trình đến gần Loan Niệm.

Bài đăng của Tỉnh Bách Nhiên.

Đáng chú ý, bộ ảnh không chỉ có hình ảnh của Tỉnh Bách Nhiên trong vai Loan Niệm mà còn tái hiện nhiều khoảnh khắc đời thường của nhân vật, đặc biệt là chú chó gắn liền với câu chuyện trong phim. Những hình ảnh này khiến khán giả nhớ lại hành trình tình cảm kéo dài nhiều năm của Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Tỉnh Bách Nhiên viết rằng khi lần đầu đọc câu chuyện của Loan Niệm, anh từng lo mình chưa đủ gần với nhân vật và sợ bỏ qua những cảm xúc ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của anh. Nam diễn viên cho biết những dòng chữ trong quá trình chuẩn bị vẫn đưa anh trở lại khoảng thời gian đã dành để tìm hiểu nhân vật.

Chi tiết này cho thấy sự đầu tư của Tỉnh Bách Nhiên cho vai diễn. Loan Niệm được xây dựng là một giám đốc sáng tạo tài năng, có vẻ ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện sắc sảo nhưng bên trong lại có nhiều cảm xúc khó bộc lộ. Để thể hiện nhân vật, nam diễn viên không chỉ tập trung vào diễn xuất mà còn tham gia định hình hình ảnh, phong cách và đời sống của Loan Niệm.

Tỉnh Bách Nhiên vai Loan Niệm trong phim Đầu xuân tươi sáng.

Bên cạnh bài đăng riêng, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng có màn tái ngộ đáng chú ý tại sự kiện mừng phim kết thúc ở Bắc Kinh ngày 13/9. Hai diễn viên cùng xuất hiện với vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào, tái hiện một số khoảnh khắc quen thuộc của cặp đôi trên màn ảnh. Sự kiện chỉ có 360 khán giả trực tiếp và được phát sóng trực tuyến.

Tại đây, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên còn có khoảnh khắc tương tác thân mật trên sân khấu, trong đó hình ảnh cả hai nắm tay khiến người hâm mộ thích thú. Tuy nhiên, đây là hoạt động quảng bá sau phim, không phải xác nhận về mối quan hệ ngoài đời của hai diễn viên.

Trước đó, Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại ngày 9/9 với màn cầu hôn của Loan Niệm dành cho Thượng Chi Đào. Sau sáu năm yêu trong bí mật và bốn năm xa cách, hai nhân vật cuối cùng tìm được đường trở về bên nhau.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên lén nắm tay nhau tại sự kiện mừng phim kết thúc ở Bắc Kinh ngày 13/9.

Với Tỉnh Bách Nhiên, lời tạm biệt Loan Niệm vì thế không chỉ là khép lại một bộ phim mà còn là kết thúc một hành trình diễn xuất mà anh đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng. Còn với khán giả, những hình ảnh cuối cùng của Loan Niệm và Thượng Chi Đào tiếp tục kéo dài dư âm của cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh.