Tỉnh Bách Nhiên 'Đầu xuân tươi sáng' áo ren khoe lưng trần táo bạo, sức hút tăng vọt

Tối 9/11, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sự kiện Thịnh điển W 2026. Anh diện thiết kế khoét hở phần lưng, phối áo ren cổ chữ V cùng vest phom rộng. Trang phục thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của nhà mốt Simone Rocha, kết hợp trang sức Chanel.

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với phong cách phi giới tính.

Phần lưng áo khoét sâu tạo điểm nhấn táo bạo, tôn vóc dáng cao ráo, săn chắc của nam diễn viên. Anh cũng tạo được sức hút nhờ thần thái điềm tĩnh, ánh mắt cuốn hút và cách tạo dáng tự nhiên.

Tài tử diện thiết kế khoét sâu phần lưng.

Theo Sina, giữa dàn sao lựa chọn vest đen lịch lãm, tạo hình khác biệt của Tỉnh Bách Nhiên trở thành điểm nhấn tại sự kiện. Nam diễn viên mang đến hình ảnh phóng khoáng, mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét nam tính, sang trọng. Sự kiện có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân...

Diễn viên Tỉnh Bách Nhiên tại sự kiện

Thành công của Đầu xuân tươi sáng giúp Tỉnh Bách Nhiên trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua. Vai Loan Niệm không chỉ giúp tên tuổi anh tiếp cận đông đảo khán giả mà còn khiến những tác phẩm từng tham gia được tìm kiếm trở lại.

Sau hiệu ứng của bộ phim, ngoại hình, phong cách thời trang, đời sống cá nhân và những lần xuất hiện trước công chúng của nam diễn viên đều thu hút sự chú ý.

Tỉnh Bách Nhiên hiện có 4 dự án chờ lên sóng gồm: Nhất khúc tam sênh, Dạ bất thu, Cốc vũ và Gia hữu thất lang. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, được kỳ vọng mang đến những hình ảnh mới của nam diễn viên sau vai diễn Loan Niệm.

Ngoài đời, Tỉnh Bách Nhiên có mối quan hệ tình cảm lâu năm với siêu mẫu quốc tế Lưu Văn. Cả hai được cho là quen biết từ năm 2019 thông qua các hoạt động của Chanel. Đến năm 2022, hình ảnh họ xuất hiện thân mật tại Bắc Kinh khiến tin đồn hẹn hò lan rộng. Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp đi cùng nhau nhưng khá kín tiếng chuyện riêng tư.

Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái - siêu mẫu Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ khi chiến thắng cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007. Anh từng hoạt động trong nhóm nhạc BOBO trước khi chuyển hướng diễn xuất. Nam diễn viên ghi dấu qua các phim Thất cô, Tróc yêu ký, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Chúng ta của sau này... Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh dần khẳng định năng lực diễn xuất, thoát khỏi hình ảnh ca sĩ thần tượng ban đầu.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Sina, Weibo