Tỉnh Bách Nhiên cứ thế này thì khán giả làm sao quên được giám đốc Loan Niệm

Cho đến giờ phút này, Loan Niệm của Đầu Xuân Tươi Sáng xứng đáng là chàng tổng tài đình đám nhất phim truyền hình Hoa ngữ 2026. Dù dòng phim ngôn tình lúc nào cũng đầy ắp tổng tài thì một chàng giám đốc đẹp trai, lạnh lùng mà không phải gồng, không hề “dầu mỡ” như Loan Niệm vẫn cực hiếm.

Và cứ ngỡ Đầu Xuân Tươi Sáng đã hạ nhiệt thì Tỉnh Bách Nhiên lại thổi bùng cơn sốt Loan Niệm lên lần nữa. Tất cả chỉ vì màn xuất hiện siêu ấn tượng và phá cách của anh tại thảm đỏ W Gala 2026 diễn ra tại Thượng Hải.

Cũng mặc vest, nhưng bộ đồ mà Tỉnh Bách Nhiên chọn lại lạ lắm! Anh kết hợp vest đen với áo ren trắng mềm mại, có chút điệu đà. Phần cổ chữ V sâu càng khiến dân mạng nhớ tới thói quen mặc sơ mi không cài hết nút của Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Phía trước đã đủ thời thượng, khi Tỉnh Bách Nhiên xoay lưng thì mọi người còn sửng sốt hơn nhiều. Phần sau chiếc áo khoét đầy táo bạo, để lộ tấm lưng săn chắc của Tỉnh Bách Nhiên. Dù lớp ren trắng có phần nữ tính, netizen đều công nhận nhìn Tỉnh Bách Nhiên vẫn đầy cá tính và mạnh mẽ, đúng như phong cách của anh xưa nay.

Hiện giờ, Tỉnh Bách Nhiên đang có phim Cốc Vũ lên sóng với vai diễn khác hoàn toàn nhân vật Loan Niệm. Nếu Loan Niệm sành điệu, lịch lãm thì Âu Dương Húc lại là cán bộ thuế hết sức thông minh, có thừa nghiêm túc, đang cải trang làm thương nhân để điều tra đường dây làm giả hóa đơn.

Hai vai diễn đầy khác biệt của Tỉnh Bách Nhiên trong thời gian ngắn khiến người xem thích thú, nhất là nhân vật Âu Dương Húc có nhiều cảnh cải trang, càng cho thấy nam diễn viên có thể biến hóa đa dạng như thế nào.