Tỉnh An Giang và Trường Đại học An Giang phối hợp phát triển nguồn nhân lực

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM.

Đoàn công tác Trường Đại học An Giang do GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có TS Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo các đơn vị chức năng.

GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (giữa), Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, làm Trưởng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học An Giang đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí giáo dục; hợp tác bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Trên cơ sở các kiến nghị, hai bên trao đổi, xác định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan.

TS Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát nhu cầu nhân lực theo vị trí việc làm, tập trung vào các lĩnh vực quản trị dữ liệu số, nông nghiệp thông minh, thủy sản và du lịch. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để Trường Đại học An Giang nghiên cứu định hướng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phù hợp với nhu cầu của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với công tác đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia, lãnh đạo tỉnh cho biết việc hỗ trợ kinh phí sẽ căn cứ các thỏa thuận hợp tác được ký kết hằng năm và nhu cầu đào tạo của đối tác.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên Trường Đại học An Giang thực tập tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và hợp tác xã. Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với nhà trường để cụ thể hóa các chương trình phối hợp về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cơ chế phối hợp xác nhận văn bằng theo quy định.

GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, trao tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp nhà trường, triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời rà soát, xử lý những khó khăn thuộc thẩm quyền. Các nội dung trao đổi đã xác định đầu mối phối hợp và hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề, tạo cơ sở để nhà trường và địa phương tiếp tục cụ thể hóa chương trình hợp tác trong thời gian tới.

GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, cảm ơn lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà trường triển khai các đề xuất. Sự đồng hành của địa phương góp phần giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Buổi làm việc góp phần tăng cường kết nối giữa Trường Đại học An Giang và chính quyền địa phương, phát huy thế mạnh của nhà trường trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.