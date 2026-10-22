Tin xe ngày 22/10: Suzuki XL7 2026 sắp về Việt Nam, Fortuner mới hẹn ngày ra mắt

Suzuki XL7 2026 rục rịch ra mắt Việt Nam

Trước đó, dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng ghi nhận việc mẫu xe này sẽ có hai phiên bản mới gồm GL AT và GLX+ AT, cùng với đó là sự xuất hiện của nguyên mẫu chạy thử tại Hà Nội từ giữa năm.

Hình ảnh hé lộ về Suzuki XL7 2026 trên trang mạng xã hội của Suzuki Việt Nam.

Tại một số thị trường quốc tế như Indonesia, Suzuki XL7 mới sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước được thiết kế lại, cụm đèn sương mù LED mới và bộ la-zăng 16 inch sơn tối màu. Khoang lái được nâng cấp màn hình giải trí trung tâm từ 8 inch lên 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm trang bị an toàn như camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.

Xe vẫn giữ cấu hình động cơ 1.5L kết hợp công nghệ mild-hybrid cho công suất 105 mã lực, đi cùng hộp số tự động 4 cấp.

Toyota Fortuner thế hệ mới chốt lịch ra mắt toàn cầu vào cuối năm

Theo các nguồn tin quốc tế, Toyota sẽ chính thức trình làng thế hệ thứ ba của dòng SUV 7 chỗ Fortuner vào ngày 1/12. Sau lễ ra mắt, mẫu xe dự kiến mở bán tại các thị trường châu Á vào đầu năm 2027 để tăng sức cạnh tranh trước Ford Everest hay Kia Sorento.

Bản phác họa về thiết kế dự kiến của Toyota Fortuner mới. (Ảnh: Cartoq)

Dựa trên những hình ảnh chạy thử tại Thái Lan, Fortuner mới sẽ có sự lột xác về thiết kế ngoại thất, mang đậm âm hưởng từ mẫu bán tải Hilux thế hệ mới với lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn pha sắc cạnh hơn.

Khoang lái dự kiến được nâng cấp toàn diện với màn hình trung tâm cỡ lớn, đồng hồ kỹ thuật số và gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Về sức mạnh, xe có khả năng sử dụng khối động cơ dầu 2.8L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid, đồng thời bổ sung thêm tùy chọn hybrid xăng 2.7L.

Hyundai Bayon công bố danh sách tính năng an toàn trước ngày ra mắt

Trước thềm lễ ra mắt chính thức vào ngày 26/10 tại thị trường Ấn Độ, Hyundai đã hé lộ danh sách trang bị an toàn của mẫu SUV cỡ B Bayon.

Định vị nằm giữa Venue và Creta, Bayon được phát triển trên nền tảng Global K Enhanced Platform với tỷ lệ sử dụng thép cường lực lên tới 69%.

Xe được trang bị tiêu chuẩn hơn 35 tính năng an toàn trên tất cả các phiên bản, bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến lùi.

Hyundai Bayon hứa hẹn mang lại sự an tâm dành cho khách hàng với hàng loạt trang bị an toàn tiên tiến. (Ảnh: Hyundai India)

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense Level 2 Pro với 23 chức năng hỗ trợ lái xe tiên tiến. Hệ thống này sử dụng 3 radar, 12 cảm biến đỗ xe cùng camera 360 độ để cung cấp các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go và hỗ trợ lái xe trên cao tốc.

Cấu trúc thân xe của Bayon được thiết kế tối ưu hóa nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao tại thị trường nội địa.