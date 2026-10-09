Tin xe 9/10: Nissan ra mắt bán tải Navara thế hệ mới

Nissan ra mắt bán tải Navara hoàn toàn mới

Nissan vừa chính thức giới thiệu mẫu bán tải Navara thế hệ hoàn toàn mới với tên gọi Navara Pro. Đây là thành quả từ sự hợp tác phát triển và sản xuất giữa Nissan với liên doanh Zhengzhou của Trung Quốc, nhằm kết hợp công nghệ cốt lõi của hãng xe Nhật Bản với lợi thế về chi phí và tốc độ của đối tác xứ tỷ dân.

Nissan Navara Pro là thành quả của liên minh Nhật - Trung.

Mẫu bán tải 5 chỗ lột xác với ngôn ngữ thiết kế vuông vức, hầm hố hơn. Xe được bổ sung tùy chọn động cơ plug-in hybrid PHEV dung tích 1.5 lít hoặc 2.0 lít bên cạnh lựa chọn động cơ đốt trong truyền thống. Khối pin trên bản PHEV còn hỗ trợ tính năng xuất điện ra thiết bị ngoại vi V2L (Vehicle-to-load) nhằm phục vụ mục đích dã ngoại. Xe dự kiến mở bán tại thị trường Mexico ngay trong tháng 10 năm nay, trước khi mở rộng sang Đông Nam Á, Nam Mỹ và các thị trường tay lái nghịch.

SUV thuần điện thể thao BMW iX4 được giới thiệu

BMW vừa hé lộ thêm thông tin về mẫu SUV điện kiểu dáng coupe iX4, dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 3/2027.

BMW iX4 tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm Neue Klasse.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm xe điện Neue Klasse, iX4 mang đường nét thiết kế mềm mại với phần mái vát thấp về đuôi, kính cửa sổ tràn viền không đường nối, cửa sổ trời toàn cảnh và cánh gió tích hợp. Khoang nội thất tối giản nổi bật với cụm màn hình hiển thị Panoramic Vision kéo dài hết chân kính chắn gió và hệ điều hành BMW Operating System X tích hợp trợ lý ảo cá nhân.

BMW iX4 có khoang nội thất thiết kế tối giản.

Về cấu hình, BMW iX4 50 xDrive tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với mô-tơ điện ở cả hai cầu, sản sinh công suất 463 mã lực, đạt tầm hoạt động 680 km khi dùng pin 112,2 kWh và hỗ trợ sạc nhanh DC lên tới 400 kW.

Phiên bản hiệu suất cao iX4 M60 xDrive dự kiến trình làng sau đó, sở hữu sức mạnh 603 mã lực, mômen xoắn 874 Nm, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống lái tự động ADAS L2+ trên cao tốc.

Porsche hé lộ siêu phẩm kế nhiệm 918 Spyder

Hãng xe thể thao Đức Porsche vừa tung đoạn video hé lộ về Mission S, mẫu concept siêu xe động cơ đặt giữa hoàn toàn mới sẽ được trình làng tại Triển lãm ô tô Paris Motorshow vào tuần tới. Mẫu xe này được định vị là dòng sản phẩm thay thế trực tiếp cho huyền thoại 918 Spyder.

Huyền thoại Porsche 918 Spyder sẽ sớm có “người kế nhiệm”?

Đoạn video teaser mới chỉ tiết lộ một phần cụm đèn pha LED. Các chuyên gia dự đoán Mission S sẽ mang một số âm hưởng thiết kế từ bản concept thuần điện Mission X ra mắt năm 2023. Sự xuất hiện của Mission S nằm trong chiến lược Sportwagenschmiede ‘35 do CEO Michael Leiters khởi xướng. Chiến lược này đặt mục tiêu giảm 20% số lượng phiên bản xe để tiết kiệm chi phí, đồng thời tăng 20% giá bán trung bình trên các dòng xe cao cấp nhằm tối ưu hóa biên lợi nhuận cho thương hiệu.