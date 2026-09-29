Tin xe 29/9: Mitsubishi lên kế hoạch ra mắt biến thể nhỏ hơn của Pajero

Mitsubishi mở rộng thương hiệu Pajero với dòng SUV cỡ nhỏ

Tại lễ giới thiệu Pajero thế hệ thứ năm, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, ông Keisuke Kishiura, chính thức xác nhận hãng xe Nhật Bản sẽ mở rộng dải sản phẩm này sang các phân khúc SUV nhỏ gọn hơn. Kế hoạch này phù hợp với các thông tin rò rỉ trước đó về việc Mitsubishi sẽ tung ra một mẫu SUV gầm cao có kích thước tương đương Toyota RAV4 vào khoảng năm 2028 hoặc 2029.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Pajero Cross bởi kênh Theottle.

Giới quan sát dự đoán mẫu xe mới có thể mang tên gọi Pajero Cross, sử dụng chung linh kiện với mẫu Outlander hiện hành nhưng phát triển trên một cấu trúc khung gầm riêng biệt do Mitsubishi tự chế tạo để tối ưu hóa khả năng vận hành địa hình. Nếu được hiện thực hóa, xe nhiều khả năng sẽ sử dụng cấu hình động cơ plug-in hybrid PHEV 2.4 lít kết hợp với hai mô-tơ điện hoặc sử dụng cấu hình động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên.

Geely chi gần 100 triệu USD bắt tay NIO phát triển mạng lưới đổi pin

Hãng xe điện NIO và Tập đoàn Geely vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh trạm sạc và hoán đổi pin. Động thái này nhằm mục tiêu thiết lập chuẩn mực chung cho hạ tầng năng lượng xe điện tại Trung Quốc, đồng thời ngỏ lời mời các nhà sản xuất khác cùng tham gia liên minh.

Hai hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc bắt tay nhau phát triển mạng lưới đổi pin.

Theo thỏa thuận, Geely sẽ nắm giữ 30% cổ phần tại NIO Power. Để thực hiện giao dịch này, Geely chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần tại công ty con Yiyi Power kèm khoản thanh toán 640 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Đổi lại, NIO sẽ sở hữu 10% cổ phần trong Haohan Energy, công ty sạc thông minh trực thuộc Geely. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật hoán đổi pin thống nhất cũng như phát triển các dòng xe tương thích dùng chung hạ tầng.

Renault hồi sinh biểu tượng đua xe Pháp với concept coupe điện

Renault vừa trình làng mẫu xe ý tưởng Renault 8 Gordini Concept trước thềm Triển lãm ô tô Paris Motor Show 2026. Mẫu concept mới tái hiện ngôn ngữ thiết kế của dòng sedan thể thao huyền thoại Renault 8 từng được sản xuất trong giai đoạn 1962-1976, nhưng được chuyển đổi sang kiểu dáng coupe 2 cửa, 2 chỗ ngồi thuần điện.

Renault 8 Gordini Concept và nguyên mẫu gốc của Renault 8.

Ngoại thất xe giữ lại các đường nét cổ điển như dải 6 đèn pha tròn phía trước, nắp ca pô vuốt chữ V và đường gân nổi dọc thân xe, kết hợp bộ vành 19 inch phía trước và 20 inch phía sau. Bên trong cabin, hãng xe Pháp loại bỏ hoàn toàn hệ thống màn hình cảm ứng trung tâm nhằm hướng sự tập trung tối đa vào trải nghiệm lái. Bảng điều khiển bố trí 6 đồng hồ dạng tròn đặt trên ốp nhôm phay xước, cùng hệ thống phím cơ học điều khiển hộp số và điều hòa.

Về vận hành, Renault 8 Gordini concept sử dụng động cơ điện sản sinh công suất khoảng 270 mã lực. Dù chỉ mang mục đích trưng bày để kỷ niệm di sản phân nhánh hiệu năng cao Gordini, đại diện Renault cho biết một số chi tiết thiết kế như dải đèn hậu ẩn chìm dưới thân vỏ có thể sẽ xuất hiện trên các mẫu xe thương mại trong tương lai.