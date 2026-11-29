“Xe hybrid nổi bật của năm” gọi tên Jaecoo J8

Vượt qua hàng loạt đối thủ, mẫu SUV đầu bảng Jaecoo J8 (có tên gọi Jaecoo 8 tại Anh) vừa được chuyên trang ô tô Carwow (Anh) vinh danh ở hạng mục Hybrid Hero (Xe hybrid nổi bật nhất) trong khuôn khổ giải thưởng Car of the Year 2027 (Xe của năm 2027).

Chỉ phân phối duy nhất cấu hình plug-in hybrid (PHEV) tại thị trường Anh, Jaecoo 8 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh, đạt tổng công suất lên tới 428 mã lực.

Jaecoo 8 được vinh danh nhờ hệ truyền động PHEV 428 mã lực, nội thất cao cấp và giá bán cạnh tranh. (Ảnh: Carwow)

Chủ yếu vận hành bằng mô-tơ điện trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát, xe được đánh giá cao với việc đem lại cảm giác lái êm ái, mượt mà cùng phạm vi chạy thuần điện tới 135 km, vượt trội so với hầu hết các đối thủ trong cùng tầm giá.

Một điểm cộng khác giúp Jaecoo 8 chinh phục hội đồng đánh giá nằm ở không gian nội thất hoàn thiện cao cấp không thua kém nhiều mẫu xe sang, đặc biệt với tùy chọn tông màu Cognac sáng kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn.

Khoang nội thất của Jaecoo 8 là một trong những yếu tố được đánh giá cao nhất trên mẫu xe này. (Ảnh: Carwow)

Tại Anh, mẫu SUV này có giá khoảng 45.000 bảng (quy đổi 1,5 tỷ đồng), rẻ hơn nhiều mẫu xe khác cùng phân khúc có tầm giá từ 53.000-75.000 bảng (khoảng 1,8 tỷ tới 2,5 tỷ đồng).

Xe sở hữu loạt trang bị tiêu chuẩn đáng giá như mâm hợp kim 20 inch, ghế tích hợp sưởi và làm mát cho cả hai hàng ghế đầu, sạc không dây cùng dàn âm thanh Sony 14 loa.

Ford Territory cán mốc 40.000 xe tại Việt Nam

Ford Việt Nam công bố mẫu SUV cỡ C Territory chính thức đạt tổng doanh số 40.000 xe sau tròn 4 năm có mặt trên thị trường. Chỉ tính cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 11/2026, dòng xe này ghi nhận hơn 10.000 xe được bàn giao tới khách hàng, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu phân khúc.

Với kích thước dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm, sàn hàng ghế sau phẳng cùng khoang hành lý 448 lít, Territory gây ấn tượng với tệp khách hàng gia đình nhờ cabin rộng rãi, màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và gói hỗ trợ lái Ford Co-Pilot360 có gần 20 tính năng an toàn.

Ford Territory đạt cột mốc 40.000 xe bán ra tại Việt Nam sau 4 năm phân phối chính hãng. (Ảnh: Ford)

Toàn bộ các phiên bản Territory tại Việt Nam cùng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L EcoBoost công suất 160 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Tháng 7/2026, hãng bổ sung phiên bản Territory Platinum trang bị ghế da cao cấp và dàn âm thanh vòm 10 loa nhằm tăng sức cạnh tranh.

Toyota gia nhập cuộc đua EREV với Highlander 9X

Toyota chuẩn bị tiến vào phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) bằng mẫu SUV Highlander 9X phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, dự kiến mở bán đầu năm 2027. Đây là mẫu EREV đầu tiên của hãng, giúp hoàn thiện đủ 5 giải pháp điện hóa gồm BEV, PHEV, HEV, FCEV và EREV.

Được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư bản địa của liên doanh GAC Toyota, Highlander 9X sử dụng bộ pin hợp tác nghiên cứu cùng CATL, buồng lái thông minh cùng gói hỗ trợ lái ADAS do Huawei cung cấp.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu SUV này có thể đạt tổng phạm vi hoạt động vượt mốc 1.000 km theo chuẩn CLTC khi đầy xăng và pin. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố thông số chính thức về dung lượng pin và quãng đường di chuyển.

Sản lượng dòng xe EREV của Toyota tại Trung Quốc dự kiến đạt 200.000 chiếc năm 2027 và tăng lên 400.000 chiếc vào năm 2028.

Toyota Highlander 9X EREV đánh dấu bước đi mới của hãng xe Nhật tại Trung Quốc, xe được trang bị pin CATL và công nghệ Huawei. (Ảnh: GAC Toyota)

Đáng chú ý, Toyota tách biệt rõ chiến lược sản phẩm giữa hai thị trường lớn: trong khi Trung Quốc nhận bản Highlander 9X EREV, khách hàng Bắc Mỹ sẽ đón thế hệ thứ năm của Highlander cấu hình thuần điện (BEV) 3 hàng ghế 7 chỗ vào năm 2027.

Bản thuần điện tại Mỹ có tùy chọn dẫn động FWD hoặc AWD cùng hai gói pin 77 kWh (tầm hoạt động 462 km theo chuẩn EPA) và 95,8 kWh (515 km).

Động thái tham chiến phân khúc EREV của Toyota diễn ra sau khi các “ông lớn” khác như Hyundai, Ford và Volkswagen lần lượt công bố kế hoạch tung xe EREV vào quý I/2027.